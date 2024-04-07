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    • «Монца» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    «Монца» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    Монца
    07.04.2024, воскресенье, 16:00
    Италия. Серия А, 31 тур
    2 : 4
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Наполи
    9' М. Джурич
    62' А. Колпани
    55' В. Осимхен
    57' М. Политано
    61' П. Зелински
    68' Д. Распадори
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Монца
    16
    Микеле Ди Грегорио
    ВР
    4
    Армандо Иццо
    ЦЗ
    22
    Пабло Мари
    (К) ЦЗ
    5
    Лука Калдирола
    ЦЗ
    19
    Самуэле Биринделли
    ПЗ
    8
    Жан-Даниэль Акпа Акпро
    ЦП
    6
    Роберто Гальярдини
    ЦП
    28
    Андреа Колпани
    ЦП
    20
    Алессио Дзербин
    ЛВ
    11
    Милан Джурич
    ЦФ
    47
    Дани Мота
    ЦФ
    Главный тренер
    Раффаэле Палладино
    Наполи
    1
    Алекс Мерет
    ВР
    17
    Матиас Оливера
    ЛЗ
    13
    Амир Ррахмани
    ЦЗ
    5
    Жуан
    ЦЗ
    22
    Джованни Ди Лоренцо
    (К) ПЗ
    68
    Станислав Лоботка
    ЦП
    20
    Петр Зелински
    ЦП
    99
    Франк Ангисса
    ЦП
    77
    Хвича Кварацхелия
    ЛВ
    26
    Сириль Нгонг
    ПВ
    9
    Виктор Осимхен
    ЦФ
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Монца
    23
    Алессандро Соррентино
    ВР
    66
    Стефано Гори
    ВР
    77
    Георгиос Кирьякопулос
    ЛЗ
    44
    Андреа Карбони
    ЦЗ
    2
    Джулио Донати
    ПЗ
    38
    Варрен Бондо
    ЦП
    27
    Даниэль Мальдини
    АП
    21
    Валентин Карбони
    АП
    84
    Патрик Чиурриа
    ПВ
    13
    Педру Перейра
    ПВ
    9
    Лоренцо Коломбо
    ЦФ
    Наполи
    14
    Никита Контини
    ВР
    95
    Пьерлуиджи Голлини
    ВР
    17
    Мариу Руй
    ЛЗ
    55
    Лео Эстигард
    ЦЗ
    3
    Натан
    ЦЗ
    30
    Паскуале Маццокки
    ПЗ
    24
    Йенс-Люс Каюсте
    ОП
    32
    Леандер Дендокер
    ЦП
    8
    Хамед Траоре
    АП
    26
    Маттео Политано
    ПВ
    18
    Джованни Симеоне
    ЦФ
    81
    Джакомо Распадори
    ЦФ
    4-3-1-2
    16
    Ди Грегорио
    4
    Иццо
    22
    Мари
    5
    Калдирола
    19
    Биринделли
    8
    Акпа Акпро
    6
    Гальярдини
    28
    Колпани
    20
    Дзербин
    47
    Мота
    11
    Джурич
    4-3-2-1
    1
    Мерет
    22
    Ди Лоренцо
    13
    Ррахмани
    5
    Жуан
    17
    Оливера
    68
    Лоботка
    20
    Зелински
    99
    Ангисса
    26
    Нгонг
    77
    Кварацхелия
    9
    Осимхен
    19
    Биринделли
    77
    Кирьякопулос
    77
    Кирьякопулос
    19
    Биринделли
    8
    Акпа Акпро
    38
    Бондо
    38
    Бондо
    8
    Акпа Акпро
    47
    Мота
    27
    Мальдини
    27
    Мальдини
    47
    Мота
    6
    Гальярдини
    21
    Карбони
    21
    Карбони
    6
    Гальярдини
    20
    Дзербин
    84
    Чиурриа
    84
    Чиурриа
    20
    Дзербин
    17
    Оливера
    17
    Мариу Руй
    17
    Мариу Руй
    17
    Оливера
    20
    Зелински
    24
    Каюсте
    24
    Каюсте
    20
    Зелински
    26
    Нгонг
    26
    Политано
    26
    Политано
    26
    Нгонг
    77
    Кварацхелия
    81
    Распадори
    81
    Распадори
    77
    Кварацхелия
    Остались в запасе
    Монца
    Наполи
    23
    Алессандро Соррентино
    ВР
    66
    Стефано Гори
    ВР
    44
    Андреа Карбони
    ЦЗ
    2
    Джулио Донати
    ПЗ
    13
    Педру Перейра
    ПВ
    9
    Лоренцо Коломбо
    ЦФ
    Главный тренер
    Раффаэле Палладино
    14
    Никита Контини
    ВР
    95
    Пьерлуиджи Голлини
    ВР
    55
    Лео Эстигард
    ЦЗ
    3
    Натан
    ЦЗ
    30
    Паскуале Маццокки
    ПЗ
    32
    Леандер Дендокер
    ЦП
    8
    Хамед Траоре
    АП
    18
    Джованни Симеоне
    ЦФ
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Остались в запасе
    23
    Алессандро Соррентино
    ВР
    66
    Стефано Гори
    ВР
    44
    Андреа Карбони
    ЦЗ
    2
    Джулио Донати
    ПЗ
    13
    Педру Перейра
    ПВ
    9
    Лоренцо Коломбо
    ЦФ
    Остались в запасе
    14
    Никита Контини
    ВР
    95
    Пьерлуиджи Голлини
    ВР
    55
    Лео Эстигард
    ЦЗ
    3
    Натан
    ЦЗ
    30
    Паскуале Маццокки
    ПЗ
    32
    Леандер Дендокер
    ЦП
    8
    Хамед Траоре
    АП
    18
    Джованни Симеоне
    ЦФ
    Главный тренер
    Раффаэле Палладино
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Статистика матча Монца - Наполи
    3
    1
    Всего ударов по воротам
    7
    19
    Удары в створ
    2
    8
    Владение мячом %
    38
    62
    Желтые карточки
    3
    1
    Угловые удары
    1
    6
    Нарушения
    10
    8
    Офсайды
    1
    4
    Количество передач
    339
    556
    Сейвы
    4
    0
    Точность передач %
    80
    90
    Удары мимо ворот
    4
    4
    Блокированные удары
    1
    7
    Удары из пределов штрафной
    5
    13
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    6
    xG (ожидаемые голы)
    0.34
    2.42
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Наполи», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца» – «Наполи»

    «Монца» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 11:10
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