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    • «Эмполи» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024

    «Эмполи» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024

    Эмполи
    06.04.2024, суббота, 21:45
    Италия. Серия А, 31 тур
    3 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Торино
    6' Н. Камбьяги
    74' М. Кансельери
    90+4' М. Ньянг
    60' Д. Сапата
    90+1' Д. Сапата
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Эмполи
    25
    Элия Каприле
    ВР
    4
    Себастьян Валюкевич
    ЦЗ
    3
    Джузеппе Пеццелла
    ЦЗ
    33
    Себастьяно Луперто
    (К) ЦЗ
    19
    Бартош Берешиньски
    ПЗ
    30
    Симоне Бастони
    ЦП
    27
    Шимон Журковски
    ЦП
    18
    Рэзван Марин
    ЦП
    28
    Николо Камбьяги
    ЛВ
    11
    Эммануэль Гьяси
    ЛВ
    17
    Альберто Черри
    ЦФ
    Главный тренер
    Давиде Никола
    Торино
    32
    Ваня Милинкович-Савич
    ВР
    13
    Рикардо Родригес
    (К) ЛЗ
    4
    Алессандро Буонджорно
    ЦЗ
    19
    Раоуль Белланова
    ПЗ
    27
    Мергим Войвода
    ПЗ
    61
    Адриен Тамезе
    ОП
    77
    Карол Линетти
    ЦП
    28
    Самуэле Риччи
    ЦП
    16
    Никола Влашич
    АП
    9
    Антонио Санабрия
    ЦФ
    91
    Дуван Сапата
    ЦФ
    Главный тренер
    Иван Юрич
    Эмполи
    1
    Самуэле Перисан
    ВР
    12
    Якопо Сегетти
    ВР
    13
    Либерато Кэкачей
    ЛЗ
    2
    Саба Гогличидзе
    ЦЗ
    7
    Лука Мариануччи
    ЦЗ
    5
    Альберто Грасси
    ЦП
    29
    Юссеф Мале
    ЦП
    21
    Якопо Фаццини
    ЦП
    8
    Виктор Коваленко
    АП
    20
    Маттео Кансельери
    ПВ
    23
    Маттиа Дестро
    ЦФ
    10
    М'Байе Ньянг
    ЦФ
    9
    Франческо Капуто
    ЦФ
    Торино
    1
    Лука Джемелло
    ВР
    71
    Михай Попа
    ВР
    5
    Адам Масина
    ЛЗ
    15
    Саба Сазонов
    ЦЗ
    6
    Маттео Ловато
    ЦЗ
    20
    Валентино Лазаро
    ПЗ
    79
    Занос Савва
    ПВ
    17
    Урош Кабич
    ПВ
    21
    Давид Окереке
    ЦФ
    4-3-2-1
    25
    Каприле
    4
    Валюкевич
    3
    Пеццелла
    33
    Луперто
    19
    Берешиньски
    30
    Бастони
    27
    Журковски
    18
    Марин
    11
    Гьяси
    28
    Камбьяги
    17
    Черри
    4-1-2-1-2
    32
    Милинкович-Савич
    27
    Войвода
    19
    Белланова
    4
    Буонджорно
    13
    Родригес
    61
    Тамезе
    77
    Линетти
    28
    Риччи
    16
    Влашич
    91
    Сапата
    9
    Санабрия
    3
    Пеццелла
    13
    Кэкачей
    13
    Кэкачей
    3
    Пеццелла
    30
    Бастони
    29
    Мале
    29
    Мале
    30
    Бастони
    27
    Журковски
    21
    Фаццини
    21
    Фаццини
    27
    Журковски
    28
    Камбьяги
    20
    Кансельери
    20
    Кансельери
    28
    Камбьяги
    17
    Черри
    10
    Ньянг
    10
    Ньянг
    17
    Черри
    77
    Линетти
    5
    Масина
    5
    Масина
    77
    Линетти
    28
    Риччи
    6
    Ловато
    6
    Ловато
    28
    Риччи
    27
    Войвода
    20
    Лазаро
    20
    Лазаро
    27
    Войвода
    13
    Родригес
    21
    Окереке
    21
    Окереке
    13
    Родригес
    Остались в запасе
    Эмполи
    Торино
    1
    Самуэле Перисан
    ВР
    12
    Якопо Сегетти
    ВР
    2
    Саба Гогличидзе
    ЦЗ
    7
    Лука Мариануччи
    ЦЗ
    5
    Альберто Грасси
    ЦП
    8
    Виктор Коваленко
    АП
    23
    Маттиа Дестро
    ЦФ
    9
    Франческо Капуто
    ЦФ
    Главный тренер
    Давиде Никола
    1
    Лука Джемелло
    ВР
    71
    Михай Попа
    ВР
    15
    Саба Сазонов
    ЦЗ
    79
    Занос Савва
    ПВ
    17
    Урош Кабич
    ПВ
    Главный тренер
    Иван Юрич
    Остались в запасе
    1
    Самуэле Перисан
    ВР
    12
    Якопо Сегетти
    ВР
    2
    Саба Гогличидзе
    ЦЗ
    7
    Лука Мариануччи
    ЦЗ
    5
    Альберто Грасси
    ЦП
    8
    Виктор Коваленко
    АП
    23
    Маттиа Дестро
    ЦФ
    9
    Франческо Капуто
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Лука Джемелло
    ВР
    71
    Михай Попа
    ВР
    15
    Саба Сазонов
    ЦЗ
    79
    Занос Савва
    ПВ
    17
    Урош Кабич
    ПВ
    Главный тренер
    Давиде Никола
    Главный тренер
    Иван Юрич
    Статистика матча Эмполи - Торино
    2
    1
    Всего ударов по воротам
    4
    19
    Удары в створ
    3
    5
    Владение мячом %
    36
    64
    Желтые карточки
    2
    1
    Угловые удары
    1
    7
    Нарушения
    13
    13
    Офсайды
    2
    1
    Количество передач
    297
    520
    Сейвы
    3
    0
    Точность передач %
    68
    86
    Удары мимо ворот
    0
    9
    Блокированные удары
    1
    5
    Удары из пределов штрафной
    2
    15
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    4
    xG (ожидаемые голы)
    0.57
    2.32
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Торино», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля 2024, в 21:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи»«Торино»

    Эмполи-Торино смотреть онлайн 6 апреля

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 18:20
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