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    • «КАМАЗ» – «Волгарь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024

    «КАМАЗ» – «Волгарь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024

    КАМАЗ
    06.04.2024, суббота, 16:30
    Россия. Первая лига, 26 тур
    2 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Волгарь
    24' Р. Куль
    64' П. Горелов
    20' В. Кротов
    84' Д. Ткачук
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    КАМАЗ
    41
    Сергей Самок
    ВР
    13
    Валерий Почивалин
    ЛЗ
    20
    Антон Полюткин
    ЦЗ
    15
    Савелий Ратников
    ЦЗ
    8
    Дмитрий Стародуб
    ПЗ
    7
    Руслан Аюкин
    ЦП
    97
    Дамир Таликин
    ЦП
    42
    Юрий Кириллов
    ЦП
    11
    Александр Гаглоев
    ЦП
    33
    Борис Фартуна
    АП
    74
    Руслан Куль
    ПВ
    Главный тренер
    Владимир Клонцак
    Волгарь
    71
    Даниил Одоевский
    ВР
    88
    Сергей Обивалин
    ЦЗ
    58
    Илья Зуев
    ЦЗ
    22
    Иван Хомуха
    ЦЗ
    90
    Павел Шакуро
    ЦЗ
    42
    Дамир Шайхтдинов
    ПЗ
    7
    Алексей Павлишин
    ЦП
    5
    Эрбол Атабаев
    ЦП
    31
    Денис Ткачук
    ЛВ
    17
    Дмитрий Лесников
    ЦФ
    57
    Вячеслав Кротов
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Павлов
    КАМАЗ
    75
    Роман Гращенков
    ВР
    69
    Ильяс Асылов
    ЦЗ
    27
    Роман Мануйлов
    ПЗ
    22
    Павел Горелов
    ОП
    6
    Даниил Родин
    ЦП
    10
    Роман Защепкин
    АП
    14
    Сурхайхан Абдуллаев
    АП
    Волгарь
    99
    Олег Смирнов
    ВР
    6
    Елисей Кривохижин
    ПЗ
    44
    Андрей Анисимов
    ОП
    20
    Данила Смирнов
    ЦП
    15
    Кирилл Фольмер
    ЦП
    23
    Кирилл Ушатов
    АП
    10
    Даниил Мартовой
    ЛВ
    9
    Тимур Жамалетдинов
    ЦФ
    19
    Кирилл Косарев
    ЦФ
    4-4-2
    41
    Самок
    13
    Почивалин
    20
    Полюткин
    15
    Ратников
    8
    Стародуб
    7
    Аюкин
    42
    Кириллов
    11
    Гаглоев
    97
    Таликин
    33
    Фартуна
    74
    Куль
    3-2-2-1-2
    71
    Одоевский
    58
    Зуев
    22
    Хомуха
    90
    Шакуро
    42
    Шайхтдинов
    88
    Обивалин
    7
    Павлишин
    5
    Атабаев
    31
    Ткачук
    57
    Кротов
    17
    Лесников
    8
    Стародуб
    27
    Мануйлов
    27
    Мануйлов
    8
    Стародуб
    42
    Кириллов
    22
    Горелов
    22
    Горелов
    42
    Кириллов
    33
    Фартуна
    6
    Родин
    6
    Родин
    33
    Фартуна
    97
    Таликин
    10
    Защепкин
    10
    Защепкин
    97
    Таликин
    11
    Гаглоев
    14
    Абдуллаев
    14
    Абдуллаев
    11
    Гаглоев
    7
    Павлишин
    20
    Смирнов
    20
    Смирнов
    7
    Павлишин
    17
    Лесников
    10
    Мартовой
    10
    Мартовой
    17
    Лесников
    90
    Шакуро
    9
    Жамалетдинов
    9
    Жамалетдинов
    90
    Шакуро
    Остались в запасе
    КАМАЗ
    Волгарь
    75
    Роман Гращенков
    ВР
    69
    Ильяс Асылов
    ЦЗ
    Главный тренер
    Владимир Клонцак
    99
    Олег Смирнов
    ВР
    6
    Елисей Кривохижин
    ПЗ
    44
    Андрей Анисимов
    ОП
    15
    Кирилл Фольмер
    ЦП
    23
    Кирилл Ушатов
    АП
    19
    Кирилл Косарев
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Павлов
    Остались в запасе
    75
    Роман Гращенков
    ВР
    69
    Ильяс Асылов
    ЦЗ
    Остались в запасе
    99
    Олег Смирнов
    ВР
    6
    Елисей Кривохижин
    ПЗ
    44
    Андрей Анисимов
    ОП
    15
    Кирилл Фольмер
    ЦП
    23
    Кирилл Ушатов
    АП
    19
    Кирилл Косарев
    ЦФ
    Главный тренер
    Владимир Клонцак
    Главный тренер
    Сергей Павлов
    Статистика матча КАМАЗ - Волгарь
    3
    1
    4
    Красные карточки
    0
    1
    Желтые карточки
    3
    4

    Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Волгаря», 26-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля 2024, в 16:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ»«Волгарь»

    «КАМАЗ» – «Волгарь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 14:12
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