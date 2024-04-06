Вулверхэмптон
06.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 2
Матч завершен
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Вест Хэм
33' П. Сарабия (П)
72' Л. Пакета (П)
84' Д. Уорд-Проус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Райан Айт Нури
ЛЗ
23
Макс Килман
(К) ЦЗ
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
22
Нельсон Семеду
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
5
Марио Лемина
ОП
20
Томми Дойл
ЦП
8
Жоао Гомес
ЦП
21
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Вест Хэм
1
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
(К) ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
19
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
7
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Лукас Пакета
АП
14
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Уго Буэно
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
62
Таванда Чирева
ЦП
6
Бубакар Траоре
ЦП
84
Леон Чивоме
ЦФ
12
Матеус Кунья
ЦФ
14
Pascal Noha Lemina
ЦФ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Вест Хэм
49
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
27
Наиф Агер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
11
Калвин Филлипс
ОП
17
Максвел Корне
ЛВ
20
Майкл Антонио
ЦФ
18
Дэнни Ингс
ЦФ
3-3-2-1
1
Са
23
Килман
4
Буэно
24
Тоти
3
Айт Нури
5
Лемина
2
Доэрти
20
Дойл
8
Гомес
21
Сарабия
4-2-1-3
1
Фабиански
5
Цоуфал
4
Зума
15
Мавропанос
33
Эмерсон
19
Альварес
28
Соучек
7
Уорд-Проус
20
Боуэн
14
Кудус
10
Пакета
2
Доэрти
17
Буэно
17
Буэно
2
Доэрти
20
Дойл
62
Чирева
62
Чирева
20
Дойл
5
Лемина
6
Траоре
6
Траоре
5
Лемина
21
Сарабия
84
Чивоме
84
Чивоме
21
Сарабия
3
Айт Нури
12
Кунья
12
Кунья
3
Айт Нури
20
Боуэн
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
20
Боуэн
5
Цоуфал
2
Джонсон
2
Джонсон
5
Цоуфал
28
Соучек
20
Антонио
20
Антонио
28
Соучек
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Вест Хэм
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
14
Pascal Noha Lemina
ЦФ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
49
Джозеф Ананг
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
27
Наиф Агер
ЦЗ
11
Калвин Филлипс
ОП
17
Максвел Корне
ЛВ
18
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
14
Pascal Noha Lemina
ЦФ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Остались в запасе
49
Джозеф Ананг
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
27
Наиф Агер
ЦЗ
11
Калвин Филлипс
ОП
17
Максвел Корне
ЛВ
18
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Вулверхэмптон - Вест Хэм
5
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Вест Хэма», 32-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.
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