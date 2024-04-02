Ювентус
02.04.2024, вторник, 22:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
Италия. Кубок, 1/2 финала
2 : 0
Матч завершен
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Лацио
50' Ф. Кьеза
64' Д. Влахович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
36
Маттиа Перин
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
6
Данило
(К) ПЗ
11
Филип Костич
ЛП
5
Мануэль Локателли
ОП
25
Адриан Рабьо
ЦП
16
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Федерико Кьеза
ЛВ
9
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
34
Марио Гила
ЦЗ
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
5
Матиас Весино
ЦП
8
Маттео Гендузи
ЦП
10
Луис Альберто
АП
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
17
Чиро Иммобиле
(К) ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Ювентус
1
Войцех Щесны
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
12
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
33
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
26
Карлос Алькарас
ЦП
20
Фабио Миретти
ЦП
17
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Мойзе Кен
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
15
Кенан Йылдыз
ЦФ
Лацио
59
Давиде Ренцетти
ВР
33
Луиджи Сепе
ВР
15
Николо Казале
ЦЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
6
Даичи Камада
АП
18
Густав Исаксен
ПП
19
Валентин Кастелланос
ЦФ
4-1-3-1-1
36
Перин
27
Камбьясо
3
Бремер
4
Гатти
6
Данило
5
Локателли
11
Костич
16
МакКенни
25
Рабьо
7
Кьеза
9
Влахович
4-2-3-1
35
Мандас
77
Марушич
13
Романьоли
4
Патрик
34
Гила
5
Весино
8
Гендузи
20
Дзакканьи
10
Альберто
7
Андерсон
17
Иммобиле
11
Костич
12
Сандро
12
Сандро
11
Костич
16
МакКенни
26
Алькарас
26
Алькарас
16
МакКенни
9
Влахович
18
Кен
18
Кен
9
Влахович
27
Камбьясо
22
Веа
22
Веа
27
Камбьясо
7
Кьеза
15
Йылдыз
15
Йылдыз
7
Кьеза
4
Патрик
15
Казале
15
Казале
4
Патрик
34
Гила
23
Хюсай
23
Хюсай
34
Гила
10
Альберто
6
Камада
6
Камада
10
Альберто
20
Дзакканьи
18
Исаксен
18
Исаксен
20
Дзакканьи
17
Иммобиле
19
Кастелланос
19
Кастелланос
17
Иммобиле
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
1
Войцех Щесны
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
33
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
20
Фабио Миретти
ЦП
17
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
59
Давиде Ренцетти
ВР
33
Луиджи Сепе
ВР
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
1
Войцех Щесны
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
33
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
20
Фабио Миретти
ЦП
17
Самуэль Айлинг
ЛВ
Остались в запасе
59
Давиде Ренцетти
ВР
33
Луиджи Сепе
ВР
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Ювентус - Лацио
2
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
42
58
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Лацио», 1/2 финала Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».