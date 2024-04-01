Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Удинезе», 30-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Удинезе»