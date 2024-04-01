Сассуоло
01.04.2024, понедельник, 16:00
Италия. Серия А, 30 тур
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Матч завершен
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Удинезе
41' Г. Дефрель
44' Ф. Товен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
43
Джош Доиг
ЛЗ
13
Джанмарко Феррари
(К) ЦЗ
44
Руан
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
6
Урош Рачич
ОП
7
Матеус Энрике
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
12
Ассан Камара
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
29
Яка Бийол
ЦЗ
11
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
37
Роберто Перейра
(К) АП
24
Лазар Самарджич
АП
26
Флориан Товен
ПВ
26
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Сассуоло
28
Алессио Краньо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
19
Мараш Кумбула
ЦЗ
21
Маттиа Вити
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
24
Даниэль Болока
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
23
Кристиан Вольпато
АП
11
Недим Байрами
АП
15
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Самуэль Кастильехо
ПВ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
1
Марко Сильвестри
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
30
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
16
Антонио Тиквич
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
19
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
32
Мартин Пайеро
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
7
Исаак Саксесс
ЦФ
4-1-1-2-2
47
Консильи
43
Доиг
13
Феррари
44
Руан
22
Тольян
6
Рачич
7
Энрике
42
Торстведт
45
Лорьенте
92
Дефрель
9
Пинамонти
4-1-1-3-1
40
Окойе
13
Феррейра
18
Перес
29
Бийол
12
Камара
11
Уолес
4
Ловрич
26
Товен
24
Самарджич
37
Перейра
26
Лукка
6
Рачич
24
Болока
24
Болока
6
Рачич
45
Лорьенте
23
Вольпато
23
Вольпато
45
Лорьенте
92
Дефрель
11
Байрами
11
Байрами
92
Дефрель
7
Энрике
20
Кастильехо
20
Кастильехо
7
Энрике
26
Товен
19
Эхизибуе
19
Эхизибуе
26
Товен
4
Ловрич
6
Саррага
6
Саррага
4
Ловрич
26
Лукка
7
Саксесс
7
Саксесс
26
Лукка
Остались в запасе
Сассуоло
Удинезе
28
Алессио Краньо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
19
Мараш Кумбула
ЦЗ
21
Маттиа Вити
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
15
Эмиль Сейде
ЛВ
Главный тренер
Давиде Баллардини
93
Даниэле Паделли
ВР
1
Марко Сильвестри
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
30
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
16
Антонио Тиквич
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
32
Мартин Пайеро
ЦП
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
19
Мараш Кумбула
ЦЗ
21
Маттиа Вити
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
15
Эмиль Сейде
ЛВ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
1
Марко Сильвестри
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
30
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
16
Антонио Тиквич
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
32
Мартин Пайеро
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Статистика матча Сассуоло - Удинезе
1
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Удинезе», 30-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».