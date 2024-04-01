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    • «Сассуоло» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2024

    «Сассуоло» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2024

    Сассуоло
    01.04.2024, понедельник, 16:00
    Италия. Серия А, 30 тур
    1 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Удинезе
    41' Г. Дефрель
    44' Ф. Товен
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Сассуоло
    47
    Андреа Консильи
    ВР
    43
    Джош Доиг
    ЛЗ
    13
    Джанмарко Феррари
    (К) ЦЗ
    44
    Руан
    ЦЗ
    22
    Джереми Тольян
    ПЗ
    6
    Урош Рачич
    ОП
    7
    Матеус Энрике
    ЦП
    42
    Кристиан Торстведт
    АП
    45
    Арман Лорьенте
    ПВ
    9
    Андреа Пинамонти
    ЦФ
    92
    Грегор Дефрель
    ЦФ
    Главный тренер
    Давиде Баллардини
    Удинезе
    40
    Мадука Окойе
    ВР
    12
    Ассан Камара
    ЛЗ
    13
    Жоау Феррейра
    ЦЗ
    18
    Нехуэн Перес
    ЦЗ
    29
    Яка Бийол
    ЦЗ
    11
    Уолес
    ОП
    4
    Занди Ловрич
    ЦП
    37
    Роберто Перейра
    (К) АП
    24
    Лазар Самарджич
    АП
    26
    Флориан Товен
    ПВ
    26
    Лоренцо Лукка
    ЦФ
    Главный тренер
    Габриэле Чоффи
    Сассуоло
    28
    Алессио Краньо
    ВР
    25
    Джанлука Пеголо
    ВР
    19
    Мараш Кумбула
    ЦЗ
    21
    Маттиа Вити
    ЦЗ
    2
    Филиппо Миссори
    ПЗ
    35
    Лука Липани
    ОП
    24
    Даниэль Болока
    ЦП
    14
    Педро Мба Обьянг
    ЦП
    23
    Кристиан Вольпато
    АП
    11
    Недим Байрами
    АП
    15
    Эмиль Сейде
    ЛВ
    20
    Самуэль Кастильехо
    ПВ
    Удинезе
    93
    Даниэле Паделли
    ВР
    1
    Марко Сильвестри
    ВР
    33
    Джордан Земура
    ЛЗ
    31
    Томас Кристенсен
    ЦЗ
    27
    Кристиан Кабаселе
    ЦЗ
    30
    Лаутаро Джаннетти
    ЦЗ
    16
    Антонио Тиквич
    ЦЗ
    2
    Фести Эбоселе
    ПЗ
    19
    Кингсли Эхизибуе
    ПЗ
    32
    Мартин Пайеро
    ЦП
    6
    Ойер Саррага
    ЦП
    7
    Исаак Саксесс
    ЦФ
    4-1-1-2-2
    47
    Консильи
    43
    Доиг
    13
    Феррари
    44
    Руан
    22
    Тольян
    6
    Рачич
    7
    Энрике
    42
    Торстведт
    45
    Лорьенте
    92
    Дефрель
    9
    Пинамонти
    4-1-1-3-1
    40
    Окойе
    13
    Феррейра
    18
    Перес
    29
    Бийол
    12
    Камара
    11
    Уолес
    4
    Ловрич
    26
    Товен
    24
    Самарджич
    37
    Перейра
    26
    Лукка
    6
    Рачич
    24
    Болока
    24
    Болока
    6
    Рачич
    45
    Лорьенте
    23
    Вольпато
    23
    Вольпато
    45
    Лорьенте
    92
    Дефрель
    11
    Байрами
    11
    Байрами
    92
    Дефрель
    7
    Энрике
    20
    Кастильехо
    20
    Кастильехо
    7
    Энрике
    26
    Товен
    19
    Эхизибуе
    19
    Эхизибуе
    26
    Товен
    4
    Ловрич
    6
    Саррага
    6
    Саррага
    4
    Ловрич
    26
    Лукка
    7
    Саксесс
    7
    Саксесс
    26
    Лукка
    Остались в запасе
    Сассуоло
    Удинезе
    28
    Алессио Краньо
    ВР
    25
    Джанлука Пеголо
    ВР
    19
    Мараш Кумбула
    ЦЗ
    21
    Маттиа Вити
    ЦЗ
    2
    Филиппо Миссори
    ПЗ
    35
    Лука Липани
    ОП
    14
    Педро Мба Обьянг
    ЦП
    15
    Эмиль Сейде
    ЛВ
    Главный тренер
    Давиде Баллардини
    93
    Даниэле Паделли
    ВР
    1
    Марко Сильвестри
    ВР
    33
    Джордан Земура
    ЛЗ
    31
    Томас Кристенсен
    ЦЗ
    27
    Кристиан Кабаселе
    ЦЗ
    30
    Лаутаро Джаннетти
    ЦЗ
    16
    Антонио Тиквич
    ЦЗ
    2
    Фести Эбоселе
    ПЗ
    32
    Мартин Пайеро
    ЦП
    Главный тренер
    Габриэле Чоффи
    Остались в запасе
    28
    Алессио Краньо
    ВР
    25
    Джанлука Пеголо
    ВР
    19
    Мараш Кумбула
    ЦЗ
    21
    Маттиа Вити
    ЦЗ
    2
    Филиппо Миссори
    ПЗ
    35
    Лука Липани
    ОП
    14
    Педро Мба Обьянг
    ЦП
    15
    Эмиль Сейде
    ЛВ
    Остались в запасе
    93
    Даниэле Паделли
    ВР
    1
    Марко Сильвестри
    ВР
    33
    Джордан Земура
    ЛЗ
    31
    Томас Кристенсен
    ЦЗ
    27
    Кристиан Кабаселе
    ЦЗ
    30
    Лаутаро Джаннетти
    ЦЗ
    16
    Антонио Тиквич
    ЦЗ
    2
    Фести Эбоселе
    ПЗ
    32
    Мартин Пайеро
    ЦП
    Главный тренер
    Давиде Баллардини
    Главный тренер
    Габриэле Чоффи
    Статистика матча Сассуоло - Удинезе
    1
    2
    Всего ударов по воротам
    14
    12
    Удары в створ
    5
    3
    Владение мячом %
    60
    40
    Желтые карточки
    1
    2
    Угловые удары
    10
    1
    Нарушения
    7
    10
    Офсайды
    0
    2
    Количество передач
    468
    324
    Сейвы
    1
    4
    Точность передач %
    84
    79
    Удары мимо ворот
    7
    6
    Блокированные удары
    2
    3
    Удары из пределов штрафной
    8
    11
    Удары из-за пределов штрафной
    6
    1
    xG (ожидаемые голы)
    1.26
    1.43
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Удинезе», 30-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Удинезе»

    «Сассуоло» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    01.04.2024 09:47
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