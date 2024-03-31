Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Металлиста», 22-й тур украинской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Металлист»