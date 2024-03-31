Заря
31.03.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Украина. Премьер-лига, 22 тур
2 : 1
Матч завершен
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Металлист 1925
41' Э. Герреро
76' Э. Герреро
63' Д. Юсов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
47
Роман Вантух
ЛЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
44
Арсений Батагов
ОП
5
Александр Яцик
ЦП
21
Jakov Bašić
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
7
Денис Антюх
ЛВ
20
Вячеслав Чурко
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
Металлист 1925
23
Yaroslav Protsenko
ВР
20
Вадим Червак
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
14
Дмитрий Юсов
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Заря
30
Никита Турбаевский
ВР
53
Дмитрий Мацапура
ВР
3
Антон Боль
ЦЗ
9
Дмитрий Мишнев
ЦП
4
Коджо Азиангбе
ЦП
15
Кирилл Дрышлюк
ЦП
16
Викентий Волошин
АП
24
Иван Головкин
ПВ
19
Владислав Бугай
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
11
Алиуне Ндур
ЦФ
17
Igor Gorbach
ЦФ
Металлист 1925
37
Олег Мозиль
ВР
1
Денис Сидоренко
ВР
30
Никита Безуглый
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
6
Бека Вачиберадзе
ЦП
40
Samuel Obinaiia
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
21
Константин Бычек
ЛВ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
9
Андрей Борячук
ЦФ
4-1-3-2
1
Сапутин
47
Вантух
2
Бутко
55
Джордан
70
Кирюханцев
44
Батагов
5
Яцик
21
39
Герреро
7
Антюх
20
Чурко
4-2-2-2
23
2
Капинус
74
Фарина
32
Имереков
20
Червак
80
Юрченко
28
Габелок
10
Русин
22
Дмитренко
24
Овусу
14
Юсов
70
Кирюханцев
19
Бугай
19
Бугай
70
Кирюханцев
20
Чурко
22
Мичин
22
Мичин
20
Чурко
39
Герреро
11
Ндур
11
Ндур
39
Герреро
10
Русин
29
Жичиков
29
Жичиков
10
Русин
80
Юрченко
6
Вачиберадзе
6
Вачиберадзе
80
Юрченко
24
Овусу
9
Борячук
9
Борячук
24
Овусу
Остались в запасе
Заря
Металлист 1925
30
Никита Турбаевский
ВР
53
Дмитрий Мацапура
ВР
3
Антон Боль
ЦЗ
9
Дмитрий Мишнев
ЦП
4
Коджо Азиангбе
ЦП
15
Кирилл Дрышлюк
ЦП
16
Викентий Волошин
АП
24
Иван Головкин
ПВ
17
Igor Gorbach
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
37
Олег Мозиль
ВР
1
Денис Сидоренко
ВР
30
Никита Безуглый
ЦЗ
40
Samuel Obinaiia
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
21
Константин Бычек
ЛВ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
30
Никита Турбаевский
ВР
53
Дмитрий Мацапура
ВР
3
Антон Боль
ЦЗ
9
Дмитрий Мишнев
ЦП
4
Коджо Азиангбе
ЦП
15
Кирилл Дрышлюк
ЦП
16
Викентий Волошин
АП
24
Иван Головкин
ПВ
17
Igor Gorbach
ЦФ
Остались в запасе
37
Олег Мозиль
ВР
1
Денис Сидоренко
ВР
30
Никита Безуглый
ЦЗ
40
Samuel Obinaiia
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
21
Константин Бычек
ЛВ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Заря - Металлист 1925
2
1
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Металлиста», 22-й тур украинской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Металлист»
- Матч можно посмотреть на канале «УНИАН ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».