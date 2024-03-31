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    • «Заря» – «Металлист»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

    «Заря» – «Металлист»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

    Заря
    31.03.2024, воскресенье, 15:30
    Украина. Премьер-лига, 22 тур
    2 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Металлист 1925
    41' Э. Герреро
    76' Э. Герреро
    63' Д. Юсов
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Заря
    1
    Александр Сапутин
    ВР
    47
    Роман Вантух
    ЛЗ
    2
    Богдан Бутко
    ЦЗ
    55
    Джордан
    ЦЗ
    70
    Игорь Кирюханцев
    ПЗ
    44
    Арсений Батагов
    ОП
    5
    Александр Яцик
    ЦП
    21
    Jakov Bašić
    ЦП
    39
    Эдуардо Герреро
    ЦП
    7
    Денис Антюх
    ЛВ
    20
    Вячеслав Чурко
    ПВ
    Главный тренер
    Юрий Коваль
    Металлист 1925
    23
    Yaroslav Protsenko
    ВР
    20
    Вадим Червак
    ЦЗ
    74
    Марьян Фарина
    ЦЗ
    32
    Максим Имереков
    ЦЗ
    2
    Дмитрий Капинус
    ПЗ
    80
    Владлен Юрченко
    ЦП
    28
    Артем Габелок
    ЦП
    10
    Ростислав Русин
    АП
    22
    Владислав Дмитренко
    ЛВ
    14
    Дмитрий Юсов
    ЦФ
    24
    Раймонд Овусу
    ЦФ
    Главный тренер
    Виктор Скрипник
    Заря
    30
    Никита Турбаевский
    ВР
    53
    Дмитрий Мацапура
    ВР
    3
    Антон Боль
    ЦЗ
    9
    Дмитрий Мишнев
    ЦП
    4
    Коджо Азиангбе
    ЦП
    15
    Кирилл Дрышлюк
    ЦП
    16
    Викентий Волошин
    АП
    24
    Иван Головкин
    ПВ
    19
    Владислав Бугай
    ЦФ
    22
    Петар Мичин
    ЦФ
    11
    Алиуне Ндур
    ЦФ
    17
    Igor Gorbach
    ЦФ
    Металлист 1925
    37
    Олег Мозиль
    ВР
    1
    Денис Сидоренко
    ВР
    30
    Никита Безуглый
    ЦЗ
    29
    Максим Жичиков
    ПЗ
    6
    Бека Вачиберадзе
    ЦП
    40
    Samuel Obinaiia
    ЦП
    19
    Денис Гармаш
    АП
    21
    Константин Бычек
    ЛВ
    97
    Алексей Сидоров
    ЦФ
    9
    Андрей Борячук
    ЦФ
    4-1-3-2
    1
    Сапутин
    47
    Вантух
    2
    Бутко
    55
    Джордан
    70
    Кирюханцев
    44
    Батагов
    5
    Яцик
    21
    39
    Герреро
    7
    Антюх
    20
    Чурко
    4-2-2-2
    23
    2
    Капинус
    74
    Фарина
    32
    Имереков
    20
    Червак
    80
    Юрченко
    28
    Габелок
    10
    Русин
    22
    Дмитренко
    24
    Овусу
    14
    Юсов
    70
    Кирюханцев
    19
    Бугай
    19
    Бугай
    70
    Кирюханцев
    20
    Чурко
    22
    Мичин
    22
    Мичин
    20
    Чурко
    39
    Герреро
    11
    Ндур
    11
    Ндур
    39
    Герреро
    10
    Русин
    29
    Жичиков
    29
    Жичиков
    10
    Русин
    80
    Юрченко
    6
    Вачиберадзе
    6
    Вачиберадзе
    80
    Юрченко
    24
    Овусу
    9
    Борячук
    9
    Борячук
    24
    Овусу
    Остались в запасе
    Заря
    Металлист 1925
    30
    Никита Турбаевский
    ВР
    53
    Дмитрий Мацапура
    ВР
    3
    Антон Боль
    ЦЗ
    9
    Дмитрий Мишнев
    ЦП
    4
    Коджо Азиангбе
    ЦП
    15
    Кирилл Дрышлюк
    ЦП
    16
    Викентий Волошин
    АП
    24
    Иван Головкин
    ПВ
    17
    Igor Gorbach
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Коваль
    37
    Олег Мозиль
    ВР
    1
    Денис Сидоренко
    ВР
    30
    Никита Безуглый
    ЦЗ
    40
    Samuel Obinaiia
    ЦП
    19
    Денис Гармаш
    АП
    21
    Константин Бычек
    ЛВ
    97
    Алексей Сидоров
    ЦФ
    Главный тренер
    Виктор Скрипник
    Остались в запасе
    30
    Никита Турбаевский
    ВР
    53
    Дмитрий Мацапура
    ВР
    3
    Антон Боль
    ЦЗ
    9
    Дмитрий Мишнев
    ЦП
    4
    Коджо Азиангбе
    ЦП
    15
    Кирилл Дрышлюк
    ЦП
    16
    Викентий Волошин
    АП
    24
    Иван Головкин
    ПВ
    17
    Igor Gorbach
    ЦФ
    Остались в запасе
    37
    Олег Мозиль
    ВР
    1
    Денис Сидоренко
    ВР
    30
    Никита Безуглый
    ЦЗ
    40
    Samuel Obinaiia
    ЦП
    19
    Денис Гармаш
    АП
    21
    Константин Бычек
    ЛВ
    97
    Алексей Сидоров
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Коваль
    Главный тренер
    Виктор Скрипник
    Статистика матча Заря - Металлист 1925
    2
    1
    Желтые карточки
    2
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Металлиста», 22-й тур украинской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 15:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря»«Металлист»

    «Заря» – «Металлист»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    31.03.2024 10:13
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