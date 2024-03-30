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    • «Лион» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    «Лион» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    Лион
    30.03.2024, суббота, 23:00
    Франция. Лига 1, 27 тур
    1 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Реймс
    65' Э. Нуама
    55' Ж. Окуму
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Лион
    1
    Антони Лопеш
    ВР
    21
    Энрике
    ЛЗ
    55
    Дуйе Чалета-Цар
    ЦЗ
    12
    Джейк О'Брайен
    ЦЗ
    31
    Неманья Матич
    ОП
    8
    Корентен Толиссо
    ЦП
    6
    Максанс Какере
    ЦП
    18
    Райан Шерки
    АП
    98
    Эйнсли Мэйтленд-Найлс
    ПП
    10
    Александр Ляказетт
    (К) ЦФ
    9
    Джифт Орбан
    ЦФ
    Главный тренер
    Пьер Саже
    Реймс
    94
    Йехван Диуф
    ВР
    18
    Серхио Акьем
    ЛЗ
    5
    Юнис Абдельхамид
    (К) ЦЗ
    24
    Эммануэль Агбаду
    ЦЗ
    2
    Жозеф Окуму
    ЦЗ
    15
    Маршал Манетси
    ОП
    6
    Валентен Атангана
    ОП
    17
    Кеито Накамура
    ЛВ
    7
    Дзюня Ито
    ПВ
    22
    Умар Диаките
    ЦФ
    14
    Реда Хадра
    ЦФ
    Главный тренер
    Уилл Стилл
    Лион
    23
    Лукас Перри
    ВР
    5
    Деян Ловрен
    ЦЗ
    20
    Саэль Кумбеди
    ПЗ
    24
    Йоанн Лепенан
    ОП
    25
    Орель Мангала
    ОП
    37
    Эрнест Нуама
    ЛВ
    17
    Саид Бенрахма
    ЛВ
    11
    Малик Фофана
    ПВ
    7
    Мама Бальде
    ПВ
    Реймс
    96
    Александре Оллеро
    ВР
    16
    Людовик Бутель
    ВР
    45
    Теренс Куду
    ПЗ
    4
    Максим Буси
    ПЗ
    32
    Томас Фоке
    ПЗ
    8
    Амир Ричардсон
    ЦП
    71
    Яя Фофана
    ЦП
    72
    Амаду Коне
    АП
    67
    Мамаду Диахон
    ЛВ
    3-1-3-1-2
    1
    Лопеш
    21
    Энрике
    12
    О'Брайен
    55
    Чалета-Цар
    31
    Матич
    8
    Толиссо
    6
    Какере
    98
    Мэйтленд-Найлс
    18
    Шерки
    9
    Орбан
    10
    Ляказетт
    4-2-2-2
    94
    Диуф
    5
    Абдельхамид
    24
    Агбаду
    2
    Окуму
    18
    Акьем
    15
    Манетси
    6
    Атангана
    7
    Ито
    17
    Накамура
    14
    Хадра
    22
    Диаките
    21
    Энрике
    20
    Кумбеди
    20
    Кумбеди
    21
    Энрике
    18
    Шерки
    37
    Нуама
    37
    Нуама
    18
    Шерки
    31
    Матич
    17
    Бенрахма
    17
    Бенрахма
    31
    Матич
    10
    Ляказетт
    11
    Фофана
    11
    Фофана
    10
    Ляказетт
    9
    Орбан
    7
    Бальде
    7
    Бальде
    9
    Орбан
    18
    Акьем
    4
    Буси
    4
    Буси
    18
    Акьем
    14
    Хадра
    32
    Фоке
    32
    Фоке
    14
    Хадра
    17
    Накамура
    8
    Ричардсон
    8
    Ричардсон
    17
    Накамура
    Остались в запасе
    Лион
    Реймс
    23
    Лукас Перри
    ВР
    5
    Деян Ловрен
    ЦЗ
    24
    Йоанн Лепенан
    ОП
    25
    Орель Мангала
    ОП
    Главный тренер
    Пьер Саже
    96
    Александре Оллеро
    ВР
    16
    Людовик Бутель
    ВР
    45
    Теренс Куду
    ПЗ
    71
    Яя Фофана
    ЦП
    72
    Амаду Коне
    АП
    67
    Мамаду Диахон
    ЛВ
    Главный тренер
    Уилл Стилл
    Остались в запасе
    23
    Лукас Перри
    ВР
    5
    Деян Ловрен
    ЦЗ
    24
    Йоанн Лепенан
    ОП
    25
    Орель Мангала
    ОП
    Остались в запасе
    96
    Александре Оллеро
    ВР
    16
    Людовик Бутель
    ВР
    45
    Теренс Куду
    ПЗ
    71
    Яя Фофана
    ЦП
    72
    Амаду Коне
    АП
    67
    Мамаду Диахон
    ЛВ
    Главный тренер
    Пьер Саже
    Главный тренер
    Уилл Стилл
    Статистика матча Лион - Реймс
    2
    3
    Всего ударов по воротам
    16
    17
    Удары в створ
    3
    5
    Владение мячом %
    64
    36
    Желтые карточки
    2
    3
    Угловые удары
    7
    8
    Нарушения
    7
    10
    Офсайды
    4
    1
    Количество передач
    593
    322
    Сейвы
    4
    2
    Точность передач %
    86
    73
    Удары мимо ворот
    7
    7
    Блокированные удары
    6
    5
    Удары из пределов штрафной
    12
    11
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    6
    xG (ожидаемые голы)
    1.65
    1.47
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Реймса», 27-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион»«Реймс»

    «Лион» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    30.03.2024 11:44
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