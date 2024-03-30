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Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Реймса», 27-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Реймс»