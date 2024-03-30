Хетафе
30.03.2024, суббота, 16:00
Испания. Примера, 30 тур
Испания. Примера, 30 тур
0 : 1
Матч завершен
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Севилья
5' С. Рамос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
4
Гастон Альварес
ЦЗ
21
Хуан Иглесиас
ПЗ
24
Илаш Мориба
ЦП
5
Луис Милья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
20
Неманья Максимович
ЦП
9
Оскар Родригес
АП
12
Мэйсон Гринвуд
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Севилья
13
Эрьян Нюланд
ВР
19
Маркос Акунья
ЛЗ
22
Лоик Баде
ЦЗ
4
Серхио Рамос
(К) ЦЗ
2
Кике Салас
ЦЗ
24
Бубакари Сумаре
ОП
21
Оливер Торрес
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
5
Лукас Окампос
ЛВ
20
Исаак Ромеро
ЦФ
15
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Хетафе
1
Даниэль Фузато
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
18
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
11
Карлес Аленья
ЦП
7
Хайме Мата
ЦФ
14
Хуанми Латаса
ЦФ
Севилья
33
Матиас Арболь
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
14
Танги Ньянзу
ЦЗ
42
Люсьен Агум
ОП
8
Хоан Хордан
ЦП
18
Джибриль Соу
ЦП
26
Хуанлу Санчес
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
7
Сусо
ПВ
17
Эрик Ламела
ПВ
10
Алехо Велис
ЦФ
4-4-2
13
Сорья
2
Джене
15
Альдрете
4
Альварес
21
Иглесиас
24
Мориба
25
Сантьяго
20
Максимович
5
Милья
9
Родригес
12
Гринвуд
4-1-2-1-2
13
Нюланд
22
Баде
4
Рамос
2
Салас
19
Акунья
24
Сумаре
21
Торрес
6
Гудель
5
Окампос
15
Эн-Несири
20
Ромеро
24
Мориба
16
Рико
16
Рико
24
Мориба
21
Иглесиас
18
Кармона
18
Кармона
21
Иглесиас
9
Родригес
11
Аленья
11
Аленья
9
Родригес
4
Альварес
7
Мата
7
Мата
4
Альварес
22
Баде
42
Агум
42
Агум
22
Баде
21
Торрес
18
Соу
18
Соу
21
Торрес
5
Окампос
26
Санчес
26
Санчес
5
Окампос
19
Акунья
11
Лукебакио
11
Лукебакио
19
Акунья
Остались в запасе
Хетафе
Севилья
1
Даниэль Фузато
ВР
14
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
33
Матиас Арболь
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
14
Танги Ньянзу
ЦЗ
8
Хоан Хордан
ЦП
7
Сусо
ПВ
17
Эрик Ламела
ПВ
10
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Даниэль Фузато
ВР
14
Хуанми Латаса
ЦФ
Остались в запасе
33
Матиас Арболь
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
14
Танги Ньянзу
ЦЗ
8
Хоан Хордан
ЦП
7
Сусо
ПВ
17
Эрик Ламела
ПВ
10
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Хетафе - Севилья
5
4
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
67
33
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Севильи», 30-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».