Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Трансляции
    • «Хетафе» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    «Хетафе» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    Хетафе
    30.03.2024, суббота, 16:00
    Испания. Примера, 30 тур
    0 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Севилья
    5' С. Рамос
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Хетафе
    13
    Давид Сорья
    ВР
    2
    Даконам Джене
    (К) ЦЗ
    15
    Омар Альдрете
    ЦЗ
    4
    Гастон Альварес
    ЦЗ
    21
    Хуан Иглесиас
    ПЗ
    24
    Илаш Мориба
    ЦП
    5
    Луис Милья
    ЦП
    25
    Йеллу Сантьяго
    ЦП
    20
    Неманья Максимович
    ЦП
    9
    Оскар Родригес
    АП
    12
    Мэйсон Гринвуд
    ПВ
    Главный тренер
    Пепе Бордалас
    Севилья
    13
    Эрьян Нюланд
    ВР
    19
    Маркос Акунья
    ЛЗ
    22
    Лоик Баде
    ЦЗ
    4
    Серхио Рамос
    (К) ЦЗ
    2
    Кике Салас
    ЦЗ
    24
    Бубакари Сумаре
    ОП
    21
    Оливер Торрес
    ЦП
    6
    Неманья Гудель
    ЦП
    5
    Лукас Окампос
    ЛВ
    20
    Исаак Ромеро
    ЦФ
    15
    Юссеф Эн-Несири
    ЦФ
    Главный тренер
    Кике Санчес Флорес
    Хетафе
    1
    Даниэль Фузато
    ВР
    16
    Диего Рико
    ЛЗ
    18
    Хосе Анхель Кармона
    ПЗ
    11
    Карлес Аленья
    ЦП
    7
    Хайме Мата
    ЦФ
    14
    Хуанми Латаса
    ЦФ
    Севилья
    33
    Матиас Арболь
    ВР
    1
    Марко Дмитрович
    ВР
    3
    Адрия Педроса
    ЛЗ
    14
    Танги Ньянзу
    ЦЗ
    42
    Люсьен Агум
    ОП
    8
    Хоан Хордан
    ЦП
    18
    Джибриль Соу
    ЦП
    26
    Хуанлу Санчес
    ЦП
    11
    Доди Лукебакио
    ПВ
    7
    Сусо
    ПВ
    17
    Эрик Ламела
    ПВ
    10
    Алехо Велис
    ЦФ
    4-4-2
    13
    Сорья
    2
    Джене
    15
    Альдрете
    4
    Альварес
    21
    Иглесиас
    24
    Мориба
    25
    Сантьяго
    20
    Максимович
    5
    Милья
    9
    Родригес
    12
    Гринвуд
    4-1-2-1-2
    13
    Нюланд
    22
    Баде
    4
    Рамос
    2
    Салас
    19
    Акунья
    24
    Сумаре
    21
    Торрес
    6
    Гудель
    5
    Окампос
    15
    Эн-Несири
    20
    Ромеро
    24
    Мориба
    16
    Рико
    16
    Рико
    24
    Мориба
    21
    Иглесиас
    18
    Кармона
    18
    Кармона
    21
    Иглесиас
    9
    Родригес
    11
    Аленья
    11
    Аленья
    9
    Родригес
    4
    Альварес
    7
    Мата
    7
    Мата
    4
    Альварес
    22
    Баде
    42
    Агум
    42
    Агум
    22
    Баде
    21
    Торрес
    18
    Соу
    18
    Соу
    21
    Торрес
    5
    Окампос
    26
    Санчес
    26
    Санчес
    5
    Окампос
    19
    Акунья
    11
    Лукебакио
    11
    Лукебакио
    19
    Акунья
    Остались в запасе
    Хетафе
    Севилья
    1
    Даниэль Фузато
    ВР
    14
    Хуанми Латаса
    ЦФ
    Главный тренер
    Пепе Бордалас
    33
    Матиас Арболь
    ВР
    1
    Марко Дмитрович
    ВР
    3
    Адрия Педроса
    ЛЗ
    14
    Танги Ньянзу
    ЦЗ
    8
    Хоан Хордан
    ЦП
    7
    Сусо
    ПВ
    17
    Эрик Ламела
    ПВ
    10
    Алехо Велис
    ЦФ
    Главный тренер
    Кике Санчес Флорес
    Остались в запасе
    1
    Даниэль Фузато
    ВР
    14
    Хуанми Латаса
    ЦФ
    Остались в запасе
    33
    Матиас Арболь
    ВР
    1
    Марко Дмитрович
    ВР
    3
    Адрия Педроса
    ЛЗ
    14
    Танги Ньянзу
    ЦЗ
    8
    Хоан Хордан
    ЦП
    7
    Сусо
    ПВ
    17
    Эрик Ламела
    ПВ
    10
    Алехо Велис
    ЦФ
    Главный тренер
    Пепе Бордалас
    Главный тренер
    Кике Санчес Флорес
    Статистика матча Хетафе - Севилья
    5
    4
    Всего ударов по воротам
    18
    10
    Удары в створ
    5
    3
    Владение мячом %
    67
    33
    Желтые карточки
    5
    4
    Угловые удары
    6
    3
    Нарушения
    11
    15
    Офсайды
    4
    2
    Количество передач
    571
    283
    Сейвы
    2
    5
    Точность передач %
    81
    65
    Удары мимо ворот
    7
    5
    Блокированные удары
    6
    2
    Удары из пределов штрафной
    11
    6
    Удары из-за пределов штрафной
    7
    4
    xG (ожидаемые голы)
    1.34
    0.48
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Севильи», 30-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Севилья»

    «Хетафе» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    Новости по теме
    Примера. Рамос в день рождения принес «Севилье» победу над «Хетафе» (1:0)
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.03.2024 10:58
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+