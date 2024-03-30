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    • «Челси» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    «Челси» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    Челси
    30.03.2024, суббота, 18:00
    Англия. Премьер-лига, 30 тур
    2 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Бернли
    44' К. Палмер (П)
    78' К. Палмер
    47' Д. Каллен
    81' Д. О'Ши
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Челси
    28
    Джордже Петрович
    ВР
    3
    Марк Кукурелья
    ЛЗ
    2
    Аксель Дисаси
    ЦЗ
    5
    Бенуа Бадьяшиль
    ЦЗ
    27
    Мало Густо
    ПЗ
    8
    Энцо Фернандес
    ОП
    25
    Мойзес Кайседо
    ОП
    23
    Конор Галлахер
    (К) ЦП
    10
    Михаил Мудрик
    ЛВ
    20
    Коул Палмер
    ПВ
    15
    Николас Джексон
    ПВ
    Главный тренер
    Маурисио Почеттино
    Бернли
    49
    Арьянет Мурич
    ВР
    2
    Дара О'Ши
    ЦЗ
    22
    Витиньо
    ПЗ
    20
    Лоранс Ассиньон
    ПЗ
    16
    Сандер Берге
    ОП
    33
    Максим Эстеве
    ЦП
    24
    Джош Каллен
    (К) ЦП
    34
    Якоб Брун-Ларсен
    ЛВ
    47
    Вильсон Одобер
    ЛВ
    17
    Лайл Фостер
    ЦФ
    25
    Зеки Амдуни
    ЦФ
    Главный тренер
    Венсан Компани
    Челси
    13
    Маркус Беттинелли
    ВР
    42
    Элфи Гилхрист
    ЦЗ
    6
    Тиаго Силва
    ЦЗ
    63
    Джош Ачампонг
    ПЗ
    49
    Йими Тауриайнен
    ЦП
    31
    Чезаре Касадеи
    ЦП
    7
    Рахим Стерлинг
    ЛВ
    11
    Нони Мадуэке
    ПВ
    36
    Дейвид Вашингтон
    ЦФ
    Бернли
    1
    Джеймс Траффорд
    ВР
    3
    Чарли Тэйлор
    ЛЗ
    18
    Хьялмар Экдаль
    ЦЗ
    8
    Джош Браунхилл
    ЦП
    4
    Джек Корк
    ЦП
    31
    Майк Трезор
    АП
    7
    Йоханн Берг Гудмундссон
    ПП
    10
    Мануэль Бенсон
    ПВ
    9
    Джей Родригес
    ЦФ
    4-2-1-3
    28
    Петрович
    3
    Кукурелья
    2
    Дисаси
    5
    Бадьяшиль
    27
    Густо
    8
    Фернандес
    25
    Кайседо
    23
    Галлахер
    10
    Мудрик
    20
    Палмер
    15
    Джексон
    3-1-2-2-2
    49
    Мурич
    20
    Ассиньон
    2
    О'Ши
    22
    Витиньо
    16
    Берге
    33
    Эстеве
    24
    Каллен
    34
    Брун-Ларсен
    47
    Одобер
    25
    Амдуни
    17
    Фостер
    27
    Густо
    42
    Гилхрист
    42
    Гилхрист
    27
    Густо
    25
    Кайседо
    7
    Стерлинг
    7
    Стерлинг
    25
    Кайседо
    23
    Галлахер
    11
    Мадуэке
    11
    Мадуэке
    23
    Галлахер
    25
    Амдуни
    3
    Тэйлор
    3
    Тэйлор
    25
    Амдуни
    34
    Брун-Ларсен
    8
    Браунхилл
    8
    Браунхилл
    34
    Брун-Ларсен
    47
    Одобер
    7
    Гудмундссон
    7
    Гудмундссон
    47
    Одобер
    17
    Фостер
    9
    Родригес
    9
    Родригес
    17
    Фостер
    Остались в запасе
    Челси
    Бернли
    13
    Маркус Беттинелли
    ВР
    6
    Тиаго Силва
    ЦЗ
    63
    Джош Ачампонг
    ПЗ
    49
    Йими Тауриайнен
    ЦП
    31
    Чезаре Касадеи
    ЦП
    36
    Дейвид Вашингтон
    ЦФ
    Главный тренер
    Маурисио Почеттино
    1
    Джеймс Траффорд
    ВР
    18
    Хьялмар Экдаль
    ЦЗ
    4
    Джек Корк
    ЦП
    31
    Майк Трезор
    АП
    10
    Мануэль Бенсон
    ПВ
    Главный тренер
    Венсан Компани
    Остались в запасе
    13
    Маркус Беттинелли
    ВР
    6
    Тиаго Силва
    ЦЗ
    63
    Джош Ачампонг
    ПЗ
    49
    Йими Тауриайнен
    ЦП
    31
    Чезаре Касадеи
    ЦП
    36
    Дейвид Вашингтон
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Джеймс Траффорд
    ВР
    18
    Хьялмар Экдаль
    ЦЗ
    4
    Джек Корк
    ЦП
    31
    Майк Трезор
    АП
    10
    Мануэль Бенсон
    ПВ
    Главный тренер
    Маурисио Почеттино
    Главный тренер
    Венсан Компани
    Статистика матча Челси - Бернли
    2
    2
    3
    Всего ударов по воротам
    33
    18
    Удары в створ
    13
    7
    Владение мячом %
    69
    31
    Красные карточки
    0
    2
    Желтые карточки
    2
    3
    Угловые удары
    12
    4
    Нарушения
    12
    7
    Офсайды
    3
    0
    Количество передач
    617
    266
    Сейвы
    4
    11
    Точность передач %
    91
    76
    Удары мимо ворот
    10
    6
    Блокированные удары
    10
    5
    Удары из пределов штрафной
    22
    14
    Удары из-за пределов штрафной
    11
    4
    xG (ожидаемые голы)
    3.74
    1.51
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Бернли», 30-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Бернли»

    «Челси» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    30.03.2024 10:43
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