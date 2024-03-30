Арсенал
30.03.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 25 тур
Россия. Первая лига, 25 тур
0 : 0
Матч завершен
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Тюмень
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
44
Марин Карамарко
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
88
Анатолий Макаров
ЦП
6
Владислав Левин
ЦП
70
Ишхан Гелоян
ЛВ
8
Артем Попов
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Тюмень
44
Егор Любаков
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
71
Исламжан Насыров
ЛЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
77
Игорь Дружинин
АП
34
Никита Балахонцев
ЛВ
17
Виталий Шитов
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
5
Константин Нижегородов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
9
Максим Лайкин
ОП
10
Алекс Мацукатов
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
73
Ансор Хабибов
ЦП
4
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
34
Алексей Вакулич
ЦП
19
Александр Зуев
ЛВ
92
Дмитрий Барков
ЦФ
Тюмень
1
Андрей Савин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
27
Кирилл Мырзаков
ЛАЗ
57
Евгений Болотов
ОП
7
Павел Шадрин
ЦП
9
Иван Маркелов
ЛВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
81
Кирилл Никишин
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
4-3-2-1
80
Кокарев
3
Ботака-Иобома
44
Карамарко
31
Большаков
24
Коротков
11
Ткачев
88
Макаров
6
Левин
70
Гелоян
8
Попов
20
Окоронкво
3-3-3-1
44
Любаков
13
Петров
72
Бем
6
Печенкин
45
Москаленчик
19
Байтуков
71
Насыров
17
Шитов
77
Дружинин
34
Балахонцев
10
Татаринов
3
Ботака-Иобома
5
Нижегородов
5
Нижегородов
3
Ботака-Иобома
11
Ткачев
17
Бахар
17
Бахар
11
Ткачев
44
Карамарко
4
Ндука
4
Ндука
44
Карамарко
20
Окоронкво
92
Барков
92
Барков
20
Окоронкво
77
Дружинин
57
Болотов
57
Болотов
77
Дружинин
34
Балахонцев
7
Шадрин
7
Шадрин
34
Балахонцев
13
Петров
9
Маркелов
9
Маркелов
13
Петров
17
Шитов
81
Никишин
81
Никишин
17
Шитов
10
Татаринов
24
Коротаев
24
Коротаев
10
Татаринов
Остались в запасе
Арсенал
Тюмень
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
9
Максим Лайкин
ОП
10
Алекс Мацукатов
ЦП
73
Ансор Хабибов
ЦП
34
Алексей Вакулич
ЦП
19
Александр Зуев
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Андрей Савин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
27
Кирилл Мырзаков
ЛАЗ
70
Андрей Марьянов
ПВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
9
Максим Лайкин
ОП
10
Алекс Мацукатов
ЦП
73
Ансор Хабибов
ЦП
34
Алексей Вакулич
ЦП
19
Александр Зуев
ЛВ
Остались в запасе
1
Андрей Савин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
27
Кирилл Мырзаков
ЛАЗ
70
Андрей Марьянов
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Арсенал - Тюмень
2
1
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Тюмени», 25-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Тюмень»
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