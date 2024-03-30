Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Тюмени», 25-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Тюмень»