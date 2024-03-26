Испания
26.03.2024, вторник, 23:30
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
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П1
2.25
Х
3.55
П2
3.3
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Бразилия
Статистика матча Испания - Бразилия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Испания против Бразилии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта 2024, в 23:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Бразилия
- Матч можно посмотреть на «MEGOGO»
- Также игру будет транслировать «Фонбет».