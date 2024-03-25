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    • Черногория – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2024

    Черногория – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2024

    Черногория
    25.03.2024, понедельник, 20:00
    Товарищеские матчи. Сборные
    1 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Северная Македония
    45' С. Йоветич
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Черногория
    13
    Матия Шаркич
    ВР
    3
    Ристо Радунович
    ЦЗ
    5
    Игор Вуячич
    ЦЗ
    15
    Стефан Савич
    ЦЗ
    20
    Стефан Лончар
    ОП
    19
    Марко Бакич
    ЦП
    16
    Владимир Йовович
    ЛВ
    18
    Дритон Камай
    ЛВ
    10
    Стеван Йоветич
    ЦФ
    4
    Марко Вукчевич
    ЦФ
    9
    Стефан Мугоса
    ЦФ
    Главный тренер
    Роберт Просинечки
    Северная Македония
    1
    Столе Димитриевски
    ВР
    8
    Эзган Алиоски
    ЛЗ
    6
    Визар Муслиу
    ЦЗ
    5
    Джоко Зайков
    ЦЗ
    21
    Яни Атанасов
    ОП
    14
    Дарко Велкоски
    ЦП
    18
    Тихомир Костадинов
    ЦП
    10
    Энис Барди
    АП
    7
    Эльйиф Эльмас
    АП
    11
    Дарко Чурлинов
    ЛВ
    20
    Боян Миовски
    ЦФ
    Главный тренер
    Благоя Милевски
    Черногория
    12
    Даниэль Петкович
    ВР
    1
    Милан Миятович
    ВР
    2
    Андрия Вукчевич
    ЛЗ
    6
    Марко Тучи
    ЦЗ
    22
    Мельдин Дрешкович
    ЦЗ
    7
    Марко Вешович
    ЦЗ
    23
    Адам Марушич
    ПЗ
    14
    Эдвин Куц
    ОП
    8
    Марко Янкович
    ЦП
    24
    Miloš Brnović
    ЦП
    11
    Никола Крстович
    ЦФ
    25
    Душан Бакич
    ЦФ
    27
    Demir Skrijelj
    ЦФ
    Северная Македония
    22
    Дамьян Шишковски
    ВР
    12
    Игор Алексовски
    ВР
    23
    Деян Илиев
    ВР
    13
    Боян Димоски
    ЛЗ
    4
    Никола Серафимов
    ЦЗ
    15
    Йован Манев
    ЦЗ
    3
    Тодор Тодороски
    ПЗ
    2
    Ахмед Ильязовски
    ПЗ
    17
    Агон Элези
    ОП
    25
    Давор Здравковски
    ОП
    16
    Давид Бабунски
    ЦП
    19
    Милан Ристовски
    ЦП
    24
    Димитар Митровски
    ПВ
    9
    Александар Трайковски
    ЦФ
    3-1-1-2-3
    13
    Шаркич
    3
    Радунович
    5
    Вуячич
    15
    Савич
    20
    Лончар
    19
    Бакич
    18
    Камай
    16
    Йовович
    9
    Мугоса
    4
    Вукчевич
    10
    Йоветич
    3-1-2-3-1
    1
    Димитриевски
    6
    Муслиу
    5
    Зайков
    8
    Алиоски
    21
    Атанасов
    14
    Велкоски
    18
    Костадинов
    10
    Барди
    7
    Эльмас
    11
    Чурлинов
    20
    Миовски
    4
    Вукчевич
    7
    Вешович
    7
    Вешович
    4
    Вукчевич
    16
    Йовович
    23
    Марушич
    23
    Марушич
    16
    Йовович
    20
    Лончар
    8
    Янкович
    8
    Янкович
    20
    Лончар
    9
    Мугоса
    11
    Крстович
    11
    Крстович
    9
    Мугоса
    19
    Бакич
    25
    Бакич
    25
    Бакич
    19
    Бакич
    11
    Чурлинов
    13
    Димоски
    13
    Димоски
    11
    Чурлинов
    5
    Зайков
    4
    Серафимов
    4
    Серафимов
    5
    Зайков
    20
    Миовски
    19
    Ристовски
    19
    Ристовски
    20
    Миовски
    18
    Костадинов
    24
    Митровски
    24
    Митровски
    18
    Костадинов
    7
    Эльмас
    9
    Трайковски
    9
    Трайковски
    7
    Эльмас
    Остались в запасе
    Черногория
    Северная Македония
    12
    Даниэль Петкович
    ВР
    1
    Милан Миятович
    ВР
    2
    Андрия Вукчевич
    ЛЗ
    6
    Марко Тучи
    ЦЗ
    22
    Мельдин Дрешкович
    ЦЗ
    14
    Эдвин Куц
    ОП
    24
    Miloš Brnović
    ЦП
    27
    Demir Skrijelj
    ЦФ
    Главный тренер
    Роберт Просинечки
    22
    Дамьян Шишковски
    ВР
    12
    Игор Алексовски
    ВР
    23
    Деян Илиев
    ВР
    15
    Йован Манев
    ЦЗ
    3
    Тодор Тодороски
    ПЗ
    2
    Ахмед Ильязовски
    ПЗ
    17
    Агон Элези
    ОП
    25
    Давор Здравковски
    ОП
    16
    Давид Бабунски
    ЦП
    Главный тренер
    Благоя Милевски
    Остались в запасе
    12
    Даниэль Петкович
    ВР
    1
    Милан Миятович
    ВР
    2
    Андрия Вукчевич
    ЛЗ
    6
    Марко Тучи
    ЦЗ
    22
    Мельдин Дрешкович
    ЦЗ
    14
    Эдвин Куц
    ОП
    24
    Miloš Brnović
    ЦП
    27
    Demir Skrijelj
    ЦФ
    Остались в запасе
    22
    Дамьян Шишковски
    ВР
    12
    Игор Алексовски
    ВР
    23
    Деян Илиев
    ВР
    15
    Йован Манев
    ЦЗ
    3
    Тодор Тодороски
    ПЗ
    2
    Ахмед Ильязовски
    ПЗ
    17
    Агон Элези
    ОП
    25
    Давор Здравковски
    ОП
    16
    Давид Бабунски
    ЦП
    Главный тренер
    Роберт Просинечки
    Главный тренер
    Благоя Милевски
    Статистика матча Черногория - Северная Македония
    3
    1
    Всего ударов по воротам
    7
    10
    Удары в створ
    1
    3
    Владение мячом %
    44
    56
    Желтые карточки
    3
    1
    Угловые удары
    4
    2
    Нарушения
    19
    15
    Удары мимо ворот
    4
    6
    Блокированные удары
    2
    1
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Черногория против Северной Македонии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 марта 2024, в 20:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Черногория – Северная Македония

    Черногория – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    25.03.2024 09:10
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