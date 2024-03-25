Черногория
25.03.2024, понедельник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Матч завершен
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Северная Македония
45' С. Йоветич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
13
Матия Шаркич
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Стефан Лончар
ОП
19
Марко Бакич
ЦП
16
Владимир Йовович
ЛВ
18
Дритон Камай
ЛВ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
9
Стефан Мугоса
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Северная Македония
1
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
14
Дарко Велкоски
ЦП
18
Тихомир Костадинов
ЦП
10
Энис Барди
АП
7
Эльйиф Эльмас
АП
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
20
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Милан Миятович
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
22
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
14
Эдвин Куц
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
24
Miloš Brnović
ЦП
11
Никола Крстович
ЦФ
25
Душан Бакич
ЦФ
27
Demir Skrijelj
ЦФ
Северная Македония
22
Дамьян Шишковски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
23
Деян Илиев
ВР
13
Боян Димоски
ЛЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
15
Йован Манев
ЦЗ
3
Тодор Тодороски
ПЗ
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
17
Агон Элези
ОП
25
Давор Здравковски
ОП
16
Давид Бабунски
ЦП
19
Милан Ристовски
ЦП
24
Димитар Митровски
ПВ
9
Александар Трайковски
ЦФ
3-1-1-2-3
13
Шаркич
3
Радунович
5
Вуячич
15
Савич
20
Лончар
19
Бакич
18
Камай
16
Йовович
9
Мугоса
4
Вукчевич
10
Йоветич
3-1-2-3-1
1
Димитриевски
6
Муслиу
5
Зайков
8
Алиоски
21
Атанасов
14
Велкоски
18
Костадинов
10
Барди
7
Эльмас
11
Чурлинов
20
Миовски
4
Вукчевич
7
Вешович
7
Вешович
4
Вукчевич
16
Йовович
23
Марушич
23
Марушич
16
Йовович
20
Лончар
8
Янкович
8
Янкович
20
Лончар
9
Мугоса
11
Крстович
11
Крстович
9
Мугоса
19
Бакич
25
Бакич
25
Бакич
19
Бакич
11
Чурлинов
13
Димоски
13
Димоски
11
Чурлинов
5
Зайков
4
Серафимов
4
Серафимов
5
Зайков
20
Миовски
19
Ристовски
19
Ристовски
20
Миовски
18
Костадинов
24
Митровски
24
Митровски
18
Костадинов
7
Эльмас
9
Трайковски
9
Трайковски
7
Эльмас
Остались в запасе
Черногория
Северная Македония
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Милан Миятович
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
22
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
14
Эдвин Куц
ОП
24
Miloš Brnović
ЦП
27
Demir Skrijelj
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
22
Дамьян Шишковски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
23
Деян Илиев
ВР
15
Йован Манев
ЦЗ
3
Тодор Тодороски
ПЗ
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
17
Агон Элези
ОП
25
Давор Здравковски
ОП
16
Давид Бабунски
ЦП
Главный тренер
Благоя Милевски
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Милан Миятович
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
22
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
14
Эдвин Куц
ОП
24
Miloš Brnović
ЦП
27
Demir Skrijelj
ЦФ
Остались в запасе
22
Дамьян Шишковски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
23
Деян Илиев
ВР
15
Йован Манев
ЦЗ
3
Тодор Тодороски
ПЗ
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
17
Агон Элези
ОП
25
Давор Здравковски
ОП
16
Давид Бабунски
ЦП
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Благоя Милевски
Статистика матча Черногория - Северная Македония
3
1
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
2
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Черногория против Северной Македонии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 марта 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Черногория – Северная Македония
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Pari».