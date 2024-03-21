Белоруссия
21.03.2024, четверг, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
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П1
2.03
Х
3.25
П2
4
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Черногория
Статистика матча Белоруссия - Черногория
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Белоруссия против Черногории на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Беларусь – Черногория
- Матч будет транслировать «Pari».