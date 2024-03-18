КАМАЗ
18.03.2024, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 23 тур
Россия. Первая лига, 23 тур
- : -
Не начался
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П1
3.5
Х
2.8
П2
2.45
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Динамо Мх
Статистика матча КАМАЗ - Динамо Мх
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Динамо» Махачкала, 23-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Pari».