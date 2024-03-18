Акрон
18.03.2024, понедельник, 17:30
Россия. Первая лига, 23 тур
Россия. Первая лига, 23 тур
- : -
Не начался
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П1
1.6
Х
3.75
П2
6.2
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Сокол
Статистика матча Акрон - Сокол
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Сокола», 23-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта 2024, в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Сокол»
- Матч будет транслировать «Pari».