Тюмень
18.03.2024, понедельник, 17:00
Россия. Первая лига, 23 тур
Россия. Первая лига, 23 тур
- : -
Не начался
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П1
2.35
Х
3.15
П2
3.5
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Алания
Статистика матча Тюмень - Алания
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Алании», 23-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень» – «Алания»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Pari».