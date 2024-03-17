Фрайбург
17.03.2024, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
Германия. Бундеслига, 26 тур
- : -
Не начался
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П1
6
Х
4.3
П2
1.57
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Байер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Кильянн Сильдийя
ПЗ
27
Николас Хефлер
ЦП
8
Мерлин Рехль
ЦП
32
Винченцо Грифо
ЦП
42
Рицу Доан
ЦП
38
Михаэль Грегоритч
ЦФ
22
Роланд Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
20
Алехандро Гримальдо
ЛП
34
Гранит Джака
ЦП
19
Нейтан Телла
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
10
Флориан Вирц
ЦП
2
Йосип Станишич
ПП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Фрайбург
Байер
4-4-2
1
Атуболу
30
Гюнтер
5
Гульде
28
Гинтер
25
Сильдийя
27
Хефлер
32
Грифо
42
Доан
8
Рехль
22
Салаи
38
Грегоритч
3-5-1-1
1
Градецки
4
Та
3
Хинкапе
12
Тапсоба
2
Станишич
19
Телла
25
Паласиос
10
Вирц
20
Гримальдо
34
Джака
14
Шик
Остались в запасе
Фрайбург
Байер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Фрайбург - Байер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Байера», 26-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта 2024, в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Байер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Pari».