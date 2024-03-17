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    • «Фрайбург» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    «Фрайбург» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    Фрайбург
    17.03.2024, воскресенье, 17:30
    Германия. Бундеслига, 26 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    6
    Х
    4.3
    П2
    1.57
    Реклама, 18+
    Байер
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Фрайбург
    1
    Ноа Атуболу
    ВР
    30
    Кристиан Гюнтер
    ЛЗ
    5
    Мануэль Гульде
    ЦЗ
    28
    Маттиас Гинтер
    ЦЗ
    25
    Кильянн Сильдийя
    ПЗ
    27
    Николас Хефлер
    ЦП
    8
    Мерлин Рехль
    ЦП
    32
    Винченцо Грифо
    ЦП
    42
    Рицу Доан
    ЦП
    38
    Михаэль Грегоритч
    ЦФ
    22
    Роланд Салаи
    ЦФ
    Главный тренер
    Кристиан Штрайх
    Байер
    1
    Лукаш Градецки
    ВР
    4
    Джонатан Та
    ЦЗ
    3
    Пьеро Хинкапе
    ЦЗ
    12
    Эдмон Тапсоба
    ЦЗ
    20
    Алехандро Гримальдо
    ЛП
    34
    Гранит Джака
    ЦП
    19
    Нейтан Телла
    ЦП
    25
    Эсекьель Паласиос
    ЦП
    10
    Флориан Вирц
    ЦП
    2
    Йосип Станишич
    ПП
    14
    Патрик Шик
    ЦФ
    Главный тренер
    Хаби Алонсо
    Фрайбург
    Байер
    4-4-2
    1
    Атуболу
    30
    Гюнтер
    5
    Гульде
    28
    Гинтер
    25
    Сильдийя
    27
    Хефлер
    32
    Грифо
    42
    Доан
    8
    Рехль
    22
    Салаи
    38
    Грегоритч
    3-5-1-1
    1
    Градецки
    4
    Та
    3
    Хинкапе
    12
    Тапсоба
    2
    Станишич
    19
    Телла
    25
    Паласиос
    10
    Вирц
    20
    Гримальдо
    34
    Джака
    14
    Шик
    Остались в запасе
    Фрайбург
    Байер
    Главный тренер
    Кристиан Штрайх
    Главный тренер
    Хаби Алонсо
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Кристиан Штрайх
    Главный тренер
    Хаби Алонсо
    Статистика матча Фрайбург - Байер
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Байера», 26-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта 2024, в 17:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург»«Байер»

    «Фрайбург» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию офлайн бесплатно, 17 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

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