Лас-Пальмас
17.03.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 29 тур
Испания. Примера, 29 тур
- : -
Не начался
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П1
1.87
Х
3.7
П2
4.3
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Альмерия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Лас-Пальмас
13
Альваро Вальес
ВР
3
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Мика Мармоль
ЦЗ
23
Алекс Суарес
ЦЗ
28
Хулиан Араухо
ПЗ
9
Сандро Рамирес
ЛП
21
Хосе Кампанья
ЦП
20
Кириан Родригес
ЦП
5
Хавьер Муньос
ЦП
17
Мунир Эль-Хаддади
ПП
10
Альберто Молейро
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Альмерия
25
Луиш Максимиану
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЛЗ
16
Александар Радованович
ЦЗ
22
Сесар Монтес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
3
Иддрису Баба
ЦП
38
Лука Ромеро
ЦП
10
Адриан Эмбарба
ЦП
6
Лукас Робертоне
ЦП
8
Хонатан Виера
ЦП
15
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Лас-Пальмас
Альмерия
4-5-1
13
Вальес
3
Кардона
15
Мармоль
23
Суарес
28
Араухо
9
Рамирес
21
Кампанья
20
Родригес
5
Муньос
17
Эль-Хаддади
10
Молейро
4-5-1
25
Максимиану
18
Пубиль
16
Радованович
22
Монтес
20
Сентельес
3
Баба
10
Эмбарба
6
Робертоне
8
Виера
38
Ромеро
15
Лосано
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Альмерия
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Лас-Пальмас - Альмерия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Альмерии», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта 2024, в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Альмерия»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».