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    • «Севилья» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    «Севилья» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    Севилья
    17.03.2024, воскресенье, 16:00
    Испания. Примера, 29 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.93
    Х
    3.55
    П2
    4.2
    Реклама, 18+
    Сельта
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Севилья
    13
    Эрьян Нюланд
    ВР
    5
    Лукас Окампос
    ЛЗ
    4
    Серхио Рамос
    ЦЗ
    22
    Лоик Баде
    ЦЗ
    2
    Кике Салас
    ЦЗ
    16
    Хесус Навас
    ПЗ
    18
    Джибриль Соу
    ЦП
    24
    Бубакари Сумаре
    ЦП
    21
    Оливер Торрес
    ЦП
    20
    Исаак Ромеро
    ЦФ
    15
    Юссеф Эн-Несири
    ЦФ
    Главный тренер
    Кике Санчес Флорес
    Сельта
    25
    Висенте Гуаита
    ВР
    23
    Мануэль Санчес
    ЛЗ
    2
    Карл Старфельт
    ЦЗ
    4
    Унаи Нуньес
    ЦЗ
    22
    Хавьер Манкильо
    ЦЗ
    3
    Оскар Мингеса
    ПЗ
    8
    Фран Белтран
    ЦП
    17
    Жонатан Бамба
    ЦП
    14
    Лука де ла Торре
    ЦП
    18
    Йорген-Странд Ларсен
    ЦФ
    10
    Яго Аспас
    ЦФ
    Севилья
    Сельта
    3-2-3-2
    13
    Нюланд
    4
    Рамос
    22
    Баде
    2
    Салас
    5
    Окампос
    16
    Навас
    18
    Соу
    24
    Сумаре
    21
    Торрес
    15
    Эн-Несири
    20
    Ромеро
    3-2-3-2
    25
    Гуаита
    2
    Старфельт
    4
    Нуньес
    22
    Манкильо
    3
    Мингеса
    23
    Санчес
    8
    Белтран
    17
    Бамба
    14
    де ла Торре
    10
    Аспас
    18
    Ларсен
    Остались в запасе
    Севилья
    Сельта
    Главный тренер
    Кике Санчес Флорес
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Кике Санчес Флорес
    Статистика матча Севилья - Сельта
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Сельты», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья»«Сельта»

    «Севилья» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию офнлайн бесплатно, 17 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

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