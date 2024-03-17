Севилья
17.03.2024, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 29 тур
Испания. Примера, 29 тур
- : -
Не начался
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П1
1.93
Х
3.55
П2
4.2
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Сельта
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Севилья
13
Эрьян Нюланд
ВР
5
Лукас Окампос
ЛЗ
4
Серхио Рамос
ЦЗ
22
Лоик Баде
ЦЗ
2
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
18
Джибриль Соу
ЦП
24
Бубакари Сумаре
ЦП
21
Оливер Торрес
ЦП
20
Исаак Ромеро
ЦФ
15
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Сельта
25
Висенте Гуаита
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
2
Карл Старфельт
ЦЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ПЗ
8
Фран Белтран
ЦП
17
Жонатан Бамба
ЦП
14
Лука де ла Торре
ЦП
18
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Севилья
Сельта
3-2-3-2
13
Нюланд
4
Рамос
22
Баде
2
Салас
5
Окампос
16
Навас
18
Соу
24
Сумаре
21
Торрес
15
Эн-Несири
20
Ромеро
3-2-3-2
25
Гуаита
2
Старфельт
4
Нуньес
22
Манкильо
3
Мингеса
23
Санчес
8
Белтран
17
Бамба
14
де ла Торре
10
Аспас
18
Ларсен
Остались в запасе
Севилья
Сельта
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Севилья - Сельта
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Сельты», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».