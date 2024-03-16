Аль-Хиляль
16.03.2024, суббота, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
- : -
Не начался
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П1
1.16
Х
7.2
П2
12.5
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Дамак
Статистика матча Аль-Хиляль - Дамак
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Дамак», 24-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Дамак»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».