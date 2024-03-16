Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Трансляции
    • «Хоффенхайм» – «Штутгард»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    «Хоффенхайм» – «Штутгард»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    Хоффенхайм
    16.03.2024, суббота, 20:30
    Германия. Бундеслига, 26 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    4
    Х
    4.3
    П2
    1.8
    Реклама, 18+
    Штутгарт
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Хоффенхайм
    1
    Оливер Бауманн
    ВР
    23
    Давид Юрасек
    ЦЗ
    5
    Павел Кадержабек
    ЦЗ
    11
    Флориан Гриллич
    ЦЗ
    34
    Стэнли Н'Соки
    ЛП
    20
    Финн-Оле Бекер
    ЦП
    16
    Антон Сташ
    ЦП
    27
    Андрей Крамарич
    ЦП
    25
    Кевин Акпогума
    ПП
    14
    Максимилиан Байер
    ЦФ
    9
    Ильяс Бебу
    ЦФ
    Главный тренер
    Пеллегрино Матараццо
    Штутгарт
    33
    Александр Нюбель
    ВР
    15
    Паскаль Штенцель
    ЦЗ
    21
    Хироки Ито
    ЦЗ
    29
    Вальдемар Антон
    ЦЗ
    7
    Максимилиан Миттельштедт
    ЛП
    6
    Ангело Стиллер
    ЦП
    27
    Крис Фюрих
    ЦП
    16
    Атакан Каразор
    ЦП
    8
    Энцо Мийо
    ЦП
    4
    Йоша Вагноман
    ПП
    9
    Серу Гирасси
    ЦФ
    Главный тренер
    Себастьян Хенесс
    Хоффенхайм
    Штутгарт
    3-5-2
    1
    Бауманн
    23
    Юрасек
    5
    Кадержабек
    11
    Гриллич
    34
    Н'Соки
    20
    Бекер
    16
    Сташ
    27
    Крамарич
    25
    Акпогума
    9
    Бебу
    14
    Байер
    3-5-1-1
    33
    Нюбель
    15
    Штенцель
    21
    Ито
    29
    Антон
    4
    Вагноман
    27
    Фюрих
    16
    Каразор
    8
    Мийо
    7
    Миттельштедт
    6
    Стиллер
    9
    Гирасси
    Остались в запасе
    Хоффенхайм
    Штутгарт
    Главный тренер
    Пеллегрино Матараццо
    Главный тренер
    Себастьян Хенесс
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Пеллегрино Матараццо
    Главный тренер
    Себастьян Хенесс
    Статистика матча Хоффенхайм - Штутгарт
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» против «Штутгарда», 26-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм» – «Штутгард»

    Хоффенхайм-Штутгард смотреть онлайн 16 марта

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:20
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+