Хоффенхайм
16.03.2024, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
Германия. Бундеслига, 26 тур
- : -
Не начался
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П1
4
Х
4.3
П2
1.8
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Штутгарт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
23
Давид Юрасек
ЦЗ
5
Павел Кадержабек
ЦЗ
11
Флориан Гриллич
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЛП
20
Финн-Оле Бекер
ЦП
16
Антон Сташ
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦП
25
Кевин Акпогума
ПП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Ильяс Бебу
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Штутгарт
33
Александр Нюбель
ВР
15
Паскаль Штенцель
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
29
Вальдемар Антон
ЦЗ
7
Максимилиан Миттельштедт
ЛП
6
Ангело Стиллер
ЦП
27
Крис Фюрих
ЦП
16
Атакан Каразор
ЦП
8
Энцо Мийо
ЦП
4
Йоша Вагноман
ПП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Хоффенхайм
Штутгарт
3-5-2
1
Бауманн
23
Юрасек
5
Кадержабек
11
Гриллич
34
Н'Соки
20
Бекер
16
Сташ
27
Крамарич
25
Акпогума
9
Бебу
14
Байер
3-5-1-1
33
Нюбель
15
Штенцель
21
Ито
29
Антон
4
Вагноман
27
Фюрих
16
Каразор
8
Мийо
7
Миттельштедт
6
Стиллер
9
Гирасси
Остались в запасе
Хоффенхайм
Штутгарт
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Хоффенхайм - Штутгарт
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» против «Штутгарда», 26-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм» – «Штутгард»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Pari».