Аль-Фат
16.03.2024, суббота, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
- : -
Не начался
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П1
3.7
Х
3.75
П2
1.85
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Аль-Иттихад
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Иттихад
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фат» против «Аль-Иттихада», 24-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фат» – «Аль-Иттихад»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».