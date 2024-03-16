Бернли
16.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Англия. Премьер-лига, 29 тур
- : -
Не начался
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П1
3.2
Х
3.55
П2
2.25
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Брентфорд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
3
Чарли Тэйлор
ЛЗ
2
Дара О'Ши
ЦЗ
33
Максим Эстеве
ЦЗ
20
Лоранс Ассиньон
ПЗ
34
Якоб Брун-Ларсен
ЛП
16
Сандер Берге
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
22
Витиньо
ПП
47
Вильсон Одобер
ЦФ
23
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
13
Занка
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛП
15
Фрэнк Ониика
ЦП
27
Виталий Янельт
ЦП
6
Серхио Регилон
ЦП
30
Мадс Расмуссен
ПП
17
Айван Тони
ЦФ
11
Йоанн Висса
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Бернли
Брентфорд
4-4-2
1
Траффорд
3
Тэйлор
2
О'Ши
33
Эстеве
20
Ассиньон
34
Брун-Ларсен
16
Берге
24
Каллен
22
Витиньо
23
Фофана
47
Одобер
3-5-2
1
Флеккен
13
Занка
22
Коллинс
20
Айер
30
Расмуссен
15
Ониика
27
Янельт
6
Регилон
23
Льюис-Поттер
11
Висса
17
Тони
Остались в запасе
Бернли
Брентфорд
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Бернли - Брентфорд
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» против «Брентфорда», 29-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Брентфорд»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Pari».