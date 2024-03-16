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    • «Бернли» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    «Бернли» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    Бернли
    16.03.2024, суббота, 18:00
    Англия. Премьер-лига, 29 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    3.2
    Х
    3.55
    П2
    2.25
    Реклама, 18+
    Брентфорд
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Бернли
    1
    Джеймс Траффорд
    ВР
    3
    Чарли Тэйлор
    ЛЗ
    2
    Дара О'Ши
    ЦЗ
    33
    Максим Эстеве
    ЦЗ
    20
    Лоранс Ассиньон
    ПЗ
    34
    Якоб Брун-Ларсен
    ЛП
    16
    Сандер Берге
    ЦП
    24
    Джош Каллен
    ЦП
    22
    Витиньо
    ПП
    47
    Вильсон Одобер
    ЦФ
    23
    Давид Фофана
    ЦФ
    Главный тренер
    Венсан Компани
    Брентфорд
    1
    Марк Флеккен
    ВР
    13
    Занка
    ЦЗ
    22
    Натан Коллинс
    ЦЗ
    20
    Кристоффер Айер
    ЦЗ
    23
    Кин Льюис-Поттер
    ЛП
    15
    Фрэнк Ониика
    ЦП
    27
    Виталий Янельт
    ЦП
    6
    Серхио Регилон
    ЦП
    30
    Мадс Расмуссен
    ПП
    17
    Айван Тони
    ЦФ
    11
    Йоанн Висса
    ЦФ
    Главный тренер
    Томас Франк
    Бернли
    Брентфорд
    4-4-2
    1
    Траффорд
    3
    Тэйлор
    2
    О'Ши
    33
    Эстеве
    20
    Ассиньон
    34
    Брун-Ларсен
    16
    Берге
    24
    Каллен
    22
    Витиньо
    23
    Фофана
    47
    Одобер
    3-5-2
    1
    Флеккен
    13
    Занка
    22
    Коллинс
    20
    Айер
    30
    Расмуссен
    15
    Ониика
    27
    Янельт
    6
    Регилон
    23
    Льюис-Поттер
    11
    Висса
    17
    Тони
    Остались в запасе
    Бернли
    Брентфорд
    Главный тренер
    Венсан Компани
    Главный тренер
    Томас Франк
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Венсан Компани
    Главный тренер
    Томас Франк
    Статистика матча Бернли - Брентфорд
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» против «Брентфорда», 29-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бернли»«Брентфорд»

    «Бернли» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

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