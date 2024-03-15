Тулуза
15.03.2024, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 26 тур
Франция. Лига 1, 26 тур
- : -
Не начался
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П1
2.95
Х
3.25
П2
2.55
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Лион
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Тулуза
50
Гийом Ресте
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
6
Логан Кошта
ЦЗ
17
Габриэль Суасо
ЛП
37
Янн Гбоу
ЦП
8
Венсан Сьерро
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
4
Стейн Спирингс
ЦП
12
Варрен Каманци
ПП
9
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
55
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
12
Джейк О'Брайен
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ПЗ
31
Неманья Матич
ЦП
6
Максанс Какере
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
11
Малик Фофана
ЦФ
7
Мама Бальде
ЦФ
17
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саже
Тулуза
Лион
3-5-1-1
50
Ресте
13
Мависса Элеби
2
Николайсен
6
Кошта
17
Суасо
8
Сьерро
15
Доннум
4
Спирингс
12
Каманци
37
Гбоу
9
Даллинга
4-3-3
1
Лопеш
22
Мата
55
Чалета-Цар
12
О'Брайен
3
Тальяфико
31
Матич
6
Какере
8
Толиссо
17
Бенрахма
7
Бальде
11
Фофана
Остались в запасе
Тулуза
Лион
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Пьер Саже
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Пьер Саже
Статистика матча Тулуза - Лион
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Лиона», 26-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Лион»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Pari».