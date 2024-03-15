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    • «Тулуза» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024

    «Тулуза» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024

    Тулуза
    15.03.2024, пятница, 23:00
    Франция. Лига 1, 26 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.95
    Х
    3.25
    П2
    2.55
    Реклама, 18+
    Лион
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Тулуза
    50
    Гийом Ресте
    ВР
    13
    Кристиан Мависса Элеби
    ЦЗ
    2
    Расмус Николайсен
    ЦЗ
    6
    Логан Кошта
    ЦЗ
    17
    Габриэль Суасо
    ЛП
    37
    Янн Гбоу
    ЦП
    8
    Венсан Сьерро
    ЦП
    15
    Арон Доннум
    ЦП
    4
    Стейн Спирингс
    ЦП
    12
    Варрен Каманци
    ПП
    9
    Тейс Даллинга
    ЦФ
    Главный тренер
    Карлес Мартинес
    Лион
    1
    Антони Лопеш
    ВР
    3
    Николас Тальяфико
    ЛЗ
    55
    Дуйе Чалета-Цар
    ЦЗ
    12
    Джейк О'Брайен
    ЦЗ
    22
    Клинтон Мата
    ПЗ
    31
    Неманья Матич
    ЦП
    6
    Максанс Какере
    ЦП
    8
    Корентен Толиссо
    ЦП
    11
    Малик Фофана
    ЦФ
    7
    Мама Бальде
    ЦФ
    17
    Саид Бенрахма
    ЦФ
    Главный тренер
    Пьер Саже
    Тулуза
    Лион
    3-5-1-1
    50
    Ресте
    13
    Мависса Элеби
    2
    Николайсен
    6
    Кошта
    17
    Суасо
    8
    Сьерро
    15
    Доннум
    4
    Спирингс
    12
    Каманци
    37
    Гбоу
    9
    Даллинга
    4-3-3
    1
    Лопеш
    22
    Мата
    55
    Чалета-Цар
    12
    О'Брайен
    3
    Тальяфико
    31
    Матич
    6
    Какере
    8
    Толиссо
    17
    Бенрахма
    7
    Бальде
    11
    Фофана
    Остались в запасе
    Тулуза
    Лион
    Главный тренер
    Карлес Мартинес
    Главный тренер
    Пьер Саже
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Карлес Мартинес
    Главный тренер
    Пьер Саже
    Статистика матча Тулуза - Лион
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Лиона», 26-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза»«Лион»

    Источник: «Бомбардир»

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