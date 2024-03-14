Байер
14.03.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
- : -
Не начался
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П1
1.21
Х
7
П2
14
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Карабах
Статистика матча Байер - Карабах
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Карабаха», ответный матча 1/8 финала Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Карабах»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Pari».