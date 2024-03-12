Аль-Иттихад
12.03.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов АФК, 1/4 финала
Лига чемпионов АФК, 1/4 финала
- : -
Не начался
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П1
4.5
Х
4.1
П2
1.7
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Аль-Хиляль
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Хиляль
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Хиляль», ответный матч 1/4 Лиги чепмионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть на канале «OKKO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».