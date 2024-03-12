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Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Хиляль», ответный матч 1/4 Лиги чепмионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта 2024, в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль»