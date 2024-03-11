Торпедо
11.03.2024, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 22 тур
Россия. Первая лига, 22 тур
0 : 0
Перерыв 45‘
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П1
2.55
Х
2.25
П2
4.6
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Тюмень
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
51
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
2
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
15
Александр Орехов
ЦП
11
Даниил Шамкин
АП
8
Роман Тугарев
ЛВ
89
Руслан Червяков
ПВ
21
Георгий Гонгадзе
ЦФ
16
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Тюмень
44
Егор Любаков
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
19
Руслан Байтуков
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
9
Иван Маркелов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Торпедо
12
Егор Бабурин
ВР
77
Александр Масалов
ЛЗ
87
Андрей Костин
ЦЗ
25
Иван Кузьмичев
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
88
Александр Гуз
ОП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
69
Ираклий Манелов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Илья Стефанович
ЦФ
Тюмень
1
Андрей Савин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
71
Исламжан Насыров
ЛЗ
27
Кирилл Мырзаков
ЛАЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
77
Игорь Дружинин
АП
34
Никита Балахонцев
ЛВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
81
Кирилл Никишин
ЦФ
4-1-3-2
51
Ботнарь
90
Роганович
3
Иваньков
2
Бородин
99
Шевченко
15
Орехов
8
Тугарев
11
Шамкин
89
Червяков
16
Рейна
21
Гонгадзе
3-2-1-3-1
44
Любаков
13
Петров
72
Бем
45
Москаленчик
57
Болотов
19
Байтуков
77
Самойлов
17
Шитов
11
Порохов
9
Маркелов
24
Коротаев
Остались в запасе
Торпедо
Тюмень
12
Егор Бабурин
ВР
77
Александр Масалов
ЛЗ
87
Андрей Костин
ЦЗ
25
Иван Кузьмичев
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
88
Александр Гуз
ОП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
69
Ираклий Манелов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Андрей Савин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
71
Исламжан Насыров
ЛЗ
27
Кирилл Мырзаков
ЛАЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
77
Игорь Дружинин
АП
34
Никита Балахонцев
ЛВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
81
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
12
Егор Бабурин
ВР
77
Александр Масалов
ЛЗ
87
Андрей Костин
ЦЗ
25
Иван Кузьмичев
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
88
Александр Гуз
ОП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
69
Ираклий Манелов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Илья Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Савин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
71
Исламжан Насыров
ЛЗ
27
Кирилл Мырзаков
ЛАЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
77
Игорь Дружинин
АП
34
Никита Балахонцев
ЛВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
81
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Торпедо - Тюмень
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Тюмени», 22-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Тюмень»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».