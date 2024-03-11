Аль-Наср
11.03.2024, понедельник, 22:00
Лига чемпионов АФК, 1/4 финала
Лига чемпионов АФК, 1/4 финала
- : -
Не начался
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П1
1.42
Х
4.8
П2
7.2
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Аль-Айн
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Айн
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Айн», 1/4 финала Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Айн»
- Матч можно посмотреть на канале «Старт».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».