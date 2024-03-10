Марсель
10.03.2024, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 25 тур
Франция. Лига 1, 25 тур
2 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Нант
17' П. Обамеянг
79' П. Обамеянг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Пау Лопес
ВР
6
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Леонардо Балерди
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
(К) ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
22
Пап Гуйе
ОП
29
Илиман Ндиайе
ЦП
27
Жордан Верету
ЦП
11
Амин Арит
АП
23
Исмаила Сарр
ПВ
10
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Нант
1
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
24
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Николя Коцца
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
5
Педро Чиривелья
(К) ОП
6
Дуглас Аугусто
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
44
Edhy Zuliani
ЦП
27
Мозес Саймон
ЛВ
15
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
3
Кентен Мерлен
ЛЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
17
Жан Онана
ОП
8
Аззедин Унаи
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
44
Луис Энрике
ЛВ
20
Хоакин Корреа
ЦФ
14
Фарис Мумбанья
ЦФ
Нант
16
Реми Дескамп
ВР
4
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
25
Флоран Мойе
АП
11
Маркус Коко
ПВ
12
Кадер Бамба
ПВ
31
Мостафа Мохамед
ЦФ
77
Бени Траоре
ЦФ
39
Маттис Аблин
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Лопес
6
Гарсия
99
Мбемба
5
Балерди
18
Мейте
22
Гуйе
29
Ндиайе
27
Верету
11
Арит
23
Сарр
10
Обамеянг
4-1-3-1-1
1
Лафон
98
Амьен-Аду
24
Джемерт
3
Коцца
21
Кастеллетто
5
Чиривелья
6
Аугусто
17
Сиссоко
44
27
Саймон
15
Кадевере
6
Гарсия
3
Мерлен
3
Мерлен
6
Гарсия
29
Ндиайе
17
Онана
17
Онана
29
Ндиайе
22
Гуйе
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
22
Гуйе
23
Сарр
44
Энрике
44
Энрике
23
Сарр
10
Обамеянг
14
Мумбанья
14
Мумбанья
10
Обамеянг
98
Амьен-Аду
25
Мойе
25
Мойе
98
Амьен-Аду
3
Коцца
11
Коко
11
Коко
3
Коцца
6
Аугусто
12
Бамба
12
Бамба
6
Аугусто
5
Чиривелья
31
Мохамед
31
Мохамед
5
Чиривелья
15
Кадевере
77
Траоре
77
Траоре
15
Кадевере
Остались в запасе
Марсель
Нант
36
Рубен Бланко
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
8
Аззедин Унаи
ЦП
20
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
16
Реми Дескамп
ВР
4
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
39
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
8
Аззедин Унаи
ЦП
20
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
16
Реми Дескамп
ВР
4
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
39
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Марсель - Нант
2
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Нанта», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Нант»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».