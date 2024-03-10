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    • «Марсель» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    «Марсель» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    Марсель
    10.03.2024, воскресенье, 22:45
    Франция. Лига 1, 25 тур
    2 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Нант
    17' П. Обамеянг
    79' П. Обамеянг
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Марсель
    16
    Пау Лопес
    ВР
    6
    Улиссес Гарсия
    ЛЗ
    5
    Леонардо Балерди
    ЦЗ
    99
    Ченсэл Мбемба
    (К) ЦЗ
    18
    Бамо Мейте
    ОП
    22
    Пап Гуйе
    ОП
    29
    Илиман Ндиайе
    ЦП
    27
    Жордан Верету
    ЦП
    11
    Амин Арит
    АП
    23
    Исмаила Сарр
    ПВ
    10
    Пьер-Эмерик Обамеянг
    ЦФ
    Главный тренер
    Жан-Луи Гассе
    Нант
    1
    Альбан Лафон
    ВР
    21
    Жан-Чарльз Кастеллетто
    ЦЗ
    24
    Эрай Джемерт
    ЦЗ
    3
    Николя Коцца
    ЦЗ
    98
    Кельвен Амьен-Аду
    ПЗ
    5
    Педро Чиривелья
    (К) ОП
    6
    Дуглас Аугусто
    ЦП
    17
    Мусса Сиссоко
    ЦП
    44
    Edhy Zuliani
    ЦП
    27
    Мозес Саймон
    ЛВ
    15
    Тино Кадевере
    ЦФ
    Главный тренер
    Жослен Гурвеннек
    Марсель
    36
    Рубен Бланко
    ВР
    3
    Кентен Мерлен
    ЛЗ
    33
    Стефан Спаранья
    ЦЗ
    17
    Жан Онана
    ОП
    8
    Аззедин Унаи
    ЦП
    19
    Жоффри Кондогбиа
    ЦП
    44
    Луис Энрике
    ЛВ
    20
    Хоакин Корреа
    ЦФ
    14
    Фарис Мумбанья
    ЦФ
    Нант
    16
    Реми Дескамп
    ВР
    4
    Николас Паллуа
    ЦЗ
    8
    Самуэль Мутуссами
    ЦП
    25
    Флоран Мойе
    АП
    11
    Маркус Коко
    ПВ
    12
    Кадер Бамба
    ПВ
    31
    Мостафа Мохамед
    ЦФ
    77
    Бени Траоре
    ЦФ
    39
    Маттис Аблин
    ЦФ
    3-2-2-2-1
    16
    Лопес
    6
    Гарсия
    99
    Мбемба
    5
    Балерди
    18
    Мейте
    22
    Гуйе
    29
    Ндиайе
    27
    Верету
    11
    Арит
    23
    Сарр
    10
    Обамеянг
    4-1-3-1-1
    1
    Лафон
    98
    Амьен-Аду
    24
    Джемерт
    3
    Коцца
    21
    Кастеллетто
    5
    Чиривелья
    6
    Аугусто
    17
    Сиссоко
    44
    27
    Саймон
    15
    Кадевере
    6
    Гарсия
    3
    Мерлен
    3
    Мерлен
    6
    Гарсия
    29
    Ндиайе
    17
    Онана
    17
    Онана
    29
    Ндиайе
    22
    Гуйе
    19
    Кондогбиа
    19
    Кондогбиа
    22
    Гуйе
    23
    Сарр
    44
    Энрике
    44
    Энрике
    23
    Сарр
    10
    Обамеянг
    14
    Мумбанья
    14
    Мумбанья
    10
    Обамеянг
    98
    Амьен-Аду
    25
    Мойе
    25
    Мойе
    98
    Амьен-Аду
    3
    Коцца
    11
    Коко
    11
    Коко
    3
    Коцца
    6
    Аугусто
    12
    Бамба
    12
    Бамба
    6
    Аугусто
    5
    Чиривелья
    31
    Мохамед
    31
    Мохамед
    5
    Чиривелья
    15
    Кадевере
    77
    Траоре
    77
    Траоре
    15
    Кадевере
    Остались в запасе
    Марсель
    Нант
    36
    Рубен Бланко
    ВР
    33
    Стефан Спаранья
    ЦЗ
    8
    Аззедин Унаи
    ЦП
    20
    Хоакин Корреа
    ЦФ
    Главный тренер
    Жан-Луи Гассе
    16
    Реми Дескамп
    ВР
    4
    Николас Паллуа
    ЦЗ
    8
    Самуэль Мутуссами
    ЦП
    39
    Маттис Аблин
    ЦФ
    Главный тренер
    Жослен Гурвеннек
    Остались в запасе
    36
    Рубен Бланко
    ВР
    33
    Стефан Спаранья
    ЦЗ
    8
    Аззедин Унаи
    ЦП
    20
    Хоакин Корреа
    ЦФ
    Остались в запасе
    16
    Реми Дескамп
    ВР
    4
    Николас Паллуа
    ЦЗ
    8
    Самуэль Мутуссами
    ЦП
    39
    Маттис Аблин
    ЦФ
    Главный тренер
    Жан-Луи Гассе
    Главный тренер
    Жослен Гурвеннек
    Статистика матча Марсель - Нант
    2
    3
    Всего ударов по воротам
    12
    10
    Удары в створ
    4
    3
    Владение мячом %
    54
    46
    Желтые карточки
    2
    3
    Угловые удары
    2
    8
    Нарушения
    11
    16
    Офсайды
    0
    2
    Количество передач
    463
    378
    Сейвы
    3
    2
    Точность передач %
    85
    85
    Удары мимо ворот
    4
    1
    Блокированные удары
    4
    6
    Удары из пределов штрафной
    7
    8
    Удары из-за пределов штрафной
    5
    2
    xG (ожидаемые голы)
    1.55
    1
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Нанта», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель»«Нант»

    марсель-Нант смотреть онлайн 10 марта

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.03.2024 19:27
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