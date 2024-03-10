Черноморец
10.03.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 22 тур
Россия. Первая лига, 22 тур
- : -
Не начался
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П1
2.9
Х
2.95
П2
2.7
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СКА-Хабаровск
Статистика матча Черноморец - СКА-Хабаровск
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «СКА-Хабаровск», 22-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «СКА-Хабаровск»
- Матч будет транслировать «Фонбет».