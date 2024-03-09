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    • «Лорьян» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

    «Лорьян» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

    Лорьян
    09.03.2024, суббота, 19:00
    Франция. Лига 1, 25 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    3.5
    Х
    3.45
    П2
    2.18
    Реклама, 18+
    Лион
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Лорьян
    38
    Ивон Мвого
    ВР
    15
    Жульен Лапорт
    ЦЗ
    32
    Натаниэль Аджей
    ЦЗ
    95
    Исаак Туре
    ЦЗ
    37
    Тео Ле Бри
    ЛП
    44
    Айман Кари
    ЦП
    14
    Тьему Бакайоко
    ЦП
    19
    Лоран Абержель
    ЦП
    21
    Жюльен Понко
    ЦП
    7
    Панос Кацерис
    ПП
    9
    Мохамед Бамба
    ЦФ
    Главный тренер
    Режи Ле Брис
    Лион
    1
    Антони Лопеш
    ВР
    3
    Николас Тальяфико
    ЛЗ
    55
    Дуйе Чалета-Цар
    ЦЗ
    12
    Джейк О'Брайен
    ЦЗ
    98
    Клинтон Мата
    ПЗ
    31
    Неманья Матич
    ЦП
    6
    Максанс Какере
    ЦП
    25
    Орель Мангала
    ЦП
    17
    Саид Бенрахма
    ЦФ
    9
    Джифт Орбан
    ЦФ
    37
    Эрнест Нуама
    ЦФ
    Главный тренер
    Пьер Саже
    Лорьян
    Лион
    3-5-1-1
    38
    Мвого
    15
    Лапорт
    32
    Аджей
    95
    Туре
    37
    Ле Бри
    14
    Бакайоко
    19
    Абержель
    21
    Понко
    7
    Кацерис
    44
    Кари
    9
    Бамба
    4-3-3
    1
    Лопеш
    98
    Мата
    55
    Чалета-Цар
    12
    О'Брайен
    3
    Тальяфико
    31
    Матич
    6
    Какере
    25
    Мангала
    37
    Нуама
    9
    Орбан
    17
    Бенрахма
    Остались в запасе
    Лорьян
    Лион
    Главный тренер
    Режи Ле Брис
    Главный тренер
    Пьер Саже
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Режи Ле Брис
    Главный тренер
    Пьер Саже
    Статистика матча Лорьян - Лион
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «Лиона», 25-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян» – «Лион»

    «Лорьян» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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