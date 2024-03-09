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Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Майнца», 25-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Майнц»