Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Трансляции
    • «Бавария» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

    «Бавария» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

    Бавария
    09.03.2024, суббота, 17:30
    Германия. Бундеслига, 25 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.25
    Х
    6.8
    П2
    12
    Реклама, 18+
    Майнц
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Бавария
    1
    Мануэль Нойер
    ВР
    19
    Альфонсо Дэвис
    ЛЗ
    15
    Эрик Дайер
    ЦЗ
    4
    Матейс де Лигт
    ЦЗ
    6
    Йозуа Киммих
    ОП
    8
    Леон Горецка
    ЦП
    27
    Конрад Лаймер
    ЦП
    42
    Джамал Мусиала
    АП
    10
    Лерой Сане
    ПВ
    9
    Гарри Кейн
    ЦФ
    25
    Томас Мюллер
    ЦФ
    Главный тренер
    Томас Тухель
    Майнц
    27
    Робин Центнер
    ВР
    19
    Антони Каси
    ЛЗ
    3
    Сепп ван ден Берг
    ЦЗ
    30
    Силвэн Видмер
    ПЗ
    2
    Филипп Мвене
    ПЗ
    23
    Жозуа Гилявоги
    ОП
    14
    Том Краусс
    ЦП
    18
    Надим Амири
    ЦП
    7
    Ли Джэ Сон
    АП
    43
    Брайан Груда
    ПВ
    29
    Жонатан Буркардт
    ЦФ
    Главный тренер
    Бо Хенриксен
    Бавария
    26
    Свен Ульрайх
    ВР
    22
    Рафаэль Геррейру
    ЛЗ
    2
    Дайот Упамекано
    ЦЗ
    3
    Ким Мин-Джэ
    ЦЗ
    23
    Саша Боэ
    ПЗ
    17
    Брайан Сарагоса
    АП
    7
    Серж Гнабри
    ПВ
    13
    Эрик Чупо-Мотинг
    ЦФ
    39
    Матис Тель
    ЦФ
    Майнц
    33
    Даниэль Бац
    ВР
    25
    Андреас Ханше-Ольсен
    ЦЗ
    20
    Эдимилсон Фернандес
    ЦЗ
    21
    Данни Да Коста
    ПЗ
    24
    Мервиль Папела
    ЦП
    10
    Марко Рихтер
    ПВ
    9
    Карим Онисиво
    ЦФ
    17
    Людовик Ажорк
    ЦФ
    3-1-2-2-2
    1
    Нойер
    19
    Дэвис
    4
    де Лигт
    15
    Дайер
    6
    Киммих
    8
    Горецка
    27
    Лаймер
    42
    Мусиала
    10
    Сане
    25
    Мюллер
    9
    Кейн
    4-1-2-2-1
    27
    Центнер
    2
    Мвене
    30
    Видмер
    3
    ван ден Берг
    19
    Каси
    23
    Гилявоги
    14
    Краусс
    18
    Амири
    43
    Груда
    7
    Джэ Сон
    29
    Буркардт
    Остались в запасе
    Бавария
    Майнц
    26
    Свен Ульрайх
    ВР
    22
    Рафаэль Геррейру
    ЛЗ
    2
    Дайот Упамекано
    ЦЗ
    3
    Ким Мин-Джэ
    ЦЗ
    23
    Саша Боэ
    ПЗ
    17
    Брайан Сарагоса
    АП
    7
    Серж Гнабри
    ПВ
    13
    Эрик Чупо-Мотинг
    ЦФ
    39
    Матис Тель
    ЦФ
    Главный тренер
    Томас Тухель
    33
    Даниэль Бац
    ВР
    25
    Андреас Ханше-Ольсен
    ЦЗ
    20
    Эдимилсон Фернандес
    ЦЗ
    21
    Данни Да Коста
    ПЗ
    24
    Мервиль Папела
    ЦП
    10
    Марко Рихтер
    ПВ
    9
    Карим Онисиво
    ЦФ
    17
    Людовик Ажорк
    ЦФ
    Главный тренер
    Бо Хенриксен
    Остались в запасе
    26
    Свен Ульрайх
    ВР
    22
    Рафаэль Геррейру
    ЛЗ
    2
    Дайот Упамекано
    ЦЗ
    3
    Ким Мин-Джэ
    ЦЗ
    23
    Саша Боэ
    ПЗ
    17
    Брайан Сарагоса
    АП
    7
    Серж Гнабри
    ПВ
    13
    Эрик Чупо-Мотинг
    ЦФ
    39
    Матис Тель
    ЦФ
    Остались в запасе
    33
    Даниэль Бац
    ВР
    25
    Андреас Ханше-Ольсен
    ЦЗ
    20
    Эдимилсон Фернандес
    ЦЗ
    21
    Данни Да Коста
    ПЗ
    24
    Мервиль Папела
    ЦП
    10
    Марко Рихтер
    ПВ
    9
    Карим Онисиво
    ЦФ
    17
    Людовик Ажорк
    ЦФ
    Главный тренер
    Томас Тухель
    Главный тренер
    Бо Хенриксен
    Статистика матча Бавария - Майнц
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Майнца», 25-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 17:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария»«Майнц»

    «Бавария» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

    Новости по теме
    Стали известны стартовые составы на матч «Бавария» – «Майнц»: 9 марта
    «Бавария» – «Майнц»: прогноз на матч 25 тура Бундеслиги, 9 марта
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:11
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+