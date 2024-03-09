Бавария
09.03.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
Германия. Бундеслига, 25 тур
- : -
Не начался
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П1
1.25
Х
6.8
П2
12
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Майнц
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
42
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
25
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
3
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Том Краусс
ЦП
18
Надим Амири
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
43
Брайан Груда
ПВ
29
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
17
Брайан Сарагоса
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
39
Матис Тель
ЦФ
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
20
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
24
Мервиль Папела
ЦП
10
Марко Рихтер
ПВ
9
Карим Онисиво
ЦФ
17
Людовик Ажорк
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
4
де Лигт
15
Дайер
6
Киммих
8
Горецка
27
Лаймер
42
Мусиала
10
Сане
25
Мюллер
9
Кейн
4-1-2-2-1
27
Центнер
2
Мвене
30
Видмер
3
ван ден Берг
19
Каси
23
Гилявоги
14
Краусс
18
Амири
43
Груда
7
Джэ Сон
29
Буркардт
Остались в запасе
Бавария
Майнц
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
17
Брайан Сарагоса
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
39
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
33
Даниэль Бац
ВР
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
20
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
24
Мервиль Папела
ЦП
10
Марко Рихтер
ПВ
9
Карим Онисиво
ЦФ
17
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
17
Брайан Сарагоса
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
39
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
20
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
24
Мервиль Папела
ЦП
10
Марко Рихтер
ПВ
9
Карим Онисиво
ЦФ
17
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Бавария - Майнц
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Майнца», 25-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Майнц»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».