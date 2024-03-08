Наполи
08.03.2024, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
Италия. Серия А, 28 тур
- : -
Не начался
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П1
1.8
Х
3.7
П2
5
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Торино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
55
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
24
Хамед Траоре
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
77
Хвича Кварацхелия
ЦФ
9
Виктор Осимхен
ЦФ
21
Маттео Политано
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
5
Адам Масина
ЦЗ
6
Маттео Ловато
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
20
Валентино Лазаро
ЛП
16
Никола Влашич
ЦП
28
Самуэле Риччи
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Раоуль Белланова
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Наполи
Торино
4-3-3
1
Мерет
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
55
Эстигард
22
Ди Лоренцо
24
Траоре
68
Лоботка
99
Ангисса
21
Политано
9
Осимхен
77
Кварацхелия
3-5-2
32
Милинкович-Савич
5
Масина
6
Ловато
26
Джиджи
19
Белланова
16
Влашич
28
Риччи
66
Гинейтис
20
Лазаро
9
Санабрия
91
Сапата
Остались в запасе
Наполи
Торино
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Наполи - Торино
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Торино», 28-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта 2024, в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».