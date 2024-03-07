Карабах
07.03.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
- : -
Не начался
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П1
9
Х
5.2
П2
1.37
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Байер
Статистика матча Карабах - Байер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Карабах» против «Байера», матч 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта 2024, в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах» – «Байер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».