Нефтехимик
03.03.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Первая лига, 21 тур
Россия. Первая лига, 21 тур
3 : 0
Матч завершен
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Алания
45' К. Плиев (АГ)
50' П. Котов (П)
55' Д. Емельянов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
77
Павел Котов
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
4
Алексей Бердников
ЦЗ
29
Роман Денисов
ОП
15
Давид Кокоев
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
11
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Алания
1
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
3
Константин Плиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
18
Давид Кобесов
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
22
Алан Цараев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
63
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Нефтехимик
22
Николай Зириков
ВР
31
Сергей Ещенко
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Кирилл Морозов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
90
Константин Шильцов
АП
78
Данил Липовой
ЛВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
91
Рашид Магомедов
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
12
Эрик Губиев
ПЗ
77
Алан Хабалов
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
37
Тарас Гаглоев
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Голубев
77
Котов
16
Шоркин
4
Бердников
93
Герасимов
29
Денисов
15
Кокоев
2
Ситдиков
99
Емельянов
7
Джамилов
11
Котик
4-2-1-2-1
1
Солдатенко
3
Плиев
19
Бутаев
5
Багаев
4
Качмазов
15
Цаллагов
18
Кобесов
6
Тарба
22
Цараев
99
Гиоргобиани
63
Караев
29
Денисов
8
Талалай
8
Талалай
29
Денисов
15
Кокоев
90
Шильцов
90
Шильцов
15
Кокоев
77
Котов
78
Липовой
78
Липовой
77
Котов
11
Котик
10
Базелюк
10
Базелюк
11
Котик
7
Джамилов
91
Магомедов
91
Магомедов
7
Джамилов
22
Цараев
77
Хабалов
77
Хабалов
22
Цараев
63
Караев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
63
Караев
99
Гиоргобиани
7
Гурциев
7
Гурциев
99
Гиоргобиани
18
Кобесов
14
Машуков
14
Машуков
18
Кобесов
Остались в запасе
Нефтехимик
Алания
22
Николай Зириков
ВР
31
Сергей Ещенко
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Кирилл Морозов
ОП
Главный тренер
Кирилл Новиков
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
12
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
37
Тарас Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
22
Николай Зириков
ВР
31
Сергей Ещенко
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Кирилл Морозов
ОП
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
12
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
37
Тарас Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Нефтехимик - Алания
1
Красные карточки
0
1
Угловые удары
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Алании»», 21-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта 2024, в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Алания»
- Матч можно посмотреть на канале «VK Видео» официального сообщества Первой лиги.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».