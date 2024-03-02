Ньюкасл
02.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 0
Матч завершен
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Вулверхэмптон
14' А. Исак
33' Э. Гордон
90+2' В. Ливраменто
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Мартин Дубравка
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
(К) ПЗ
36
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Энтони Гордон
ЛВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
14
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
23
Макс Килман
(К) ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
22
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Марио Лемина
ОП
20
Томми Дойл
ЦП
11
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
7
Педру Нету
ЛВ
21
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ньюкасл
18
Лорис Кариус
ВР
6
Джамал Ласселлс
ЦЗ
21
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Харви Барнс
ЛП
20
Льюис Холл
ЦП
67
Льюис Майли
АП
32
Эллиот Андерсон
АП
24
Мигель Альмирон
ПВ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Уго Буэно
ЛЗ
61
Wesley Okoduwa
ЦЗ
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
62
Таванда Чирева
ЦП
6
Бубакар Траоре
ЦП
14
Pascal Noha Lemina
ЦФ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
4-3-2-1
1
Дубравка
33
Берн
4
Ботман
5
Шер
2
Триппьер
36
Лонгстафф
39
Гимарайнс
28
Уиллок
10
Гордон
23
Мерфи
14
Исак
3-3-2-2
1
Са
15
Доусон
23
Килман
24
Тоти
22
Семеду
5
Лемина
3
Айт Нури
20
Дойл
11
Беллегард
21
Сарабия
7
Нету
2
Триппьер
21
Ливраменто
21
Ливраменто
2
Триппьер
14
Исак
15
Барнс
15
Барнс
14
Исак
28
Уиллок
67
Майли
67
Майли
28
Уиллок
10
Гордон
32
Андерсон
32
Андерсон
10
Гордон
23
Мерфи
24
Альмирон
24
Альмирон
23
Мерфи
1
Са
25
Бентли
25
Бентли
1
Са
24
Тоти
17
Буэно
17
Буэно
24
Тоти
11
Беллегард
62
Чирева
62
Чирева
11
Беллегард
5
Лемина
6
Траоре
6
Траоре
5
Лемина
7
Нету
63
Фрейзер
63
Фрейзер
7
Нету
Остались в запасе
Ньюкасл
Вулверхэмптон
18
Лорис Кариус
ВР
6
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
20
Льюис Холл
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
61
Wesley Okoduwa
ЦЗ
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
14
Pascal Noha Lemina
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
18
Лорис Кариус
ВР
6
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
20
Льюис Холл
ЦП
Остались в запасе
61
Wesley Okoduwa
ЦЗ
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
14
Pascal Noha Lemina
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Ньюкасл - Вулверхэмптон
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
45
55
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Вулверхэмптона», 27-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл»– «Вулверхэмптон»
- Матч будет транслировать «Фонбет».