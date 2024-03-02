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    • «Ньюкасл» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024

    «Ньюкасл» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024

    Ньюкасл
    02.03.2024, суббота, 18:00
    Англия. Премьер-лига, 27 тур
    3 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Вулверхэмптон
    14' А. Исак
    33' Э. Гордон
    90+2' В. Ливраменто
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Ньюкасл
    1
    Мартин Дубравка
    ВР
    33
    Дэн Берн
    ЦЗ
    4
    Свен Ботман
    ЦЗ
    5
    Фабиан Шер
    ЦЗ
    2
    Киран Триппьер
    (К) ПЗ
    36
    Шон Лонгстафф
    ЦП
    39
    Бруно Гимарайнс
    ЦП
    28
    Джозеф Уиллок
    ЦП
    10
    Энтони Гордон
    ЛВ
    23
    Джейкоб Мерфи
    ПВ
    14
    Александер Исак
    ЦФ
    Главный тренер
    Эдди Хау
    Вулверхэмптон
    1
    Жозе Са
    ВР
    3
    Райан Айт Нури
    ЛЗ
    15
    Крейг Доусон
    ЦЗ
    23
    Макс Килман
    (К) ЦЗ
    24
    Тоти
    ЦЗ
    22
    Нельсон Семеду
    ПЗ
    5
    Марио Лемина
    ОП
    20
    Томми Дойл
    ЦП
    11
    Жан-Рикне Беллегард
    ЦП
    7
    Педру Нету
    ЛВ
    21
    Пабло Сарабия
    ПВ
    Главный тренер
    Гэри О'Нил
    Ньюкасл
    18
    Лорис Кариус
    ВР
    6
    Джамал Ласселлс
    ЦЗ
    21
    Валентино Ливраменто
    ПЗ
    17
    Эмиль Крафт
    ПЗ
    15
    Харви Барнс
    ЛП
    20
    Льюис Холл
    ЦП
    67
    Льюис Майли
    АП
    32
    Эллиот Андерсон
    АП
    24
    Мигель Альмирон
    ПВ
    Вулверхэмптон
    25
    Дэниэл Бентли
    ВР
    17
    Уго Буэно
    ЛЗ
    61
    Wesley Okoduwa
    ЦЗ
    4
    Сантьяго Буэно
    ЦЗ
    2
    Мэтт Доэрти
    ПЗ
    62
    Таванда Чирева
    ЦП
    6
    Бубакар Траоре
    ЦП
    14
    Pascal Noha Lemina
    ЦФ
    63
    Натан Фрейзер
    ЦФ
    4-3-2-1
    1
    Дубравка
    33
    Берн
    4
    Ботман
    5
    Шер
    2
    Триппьер
    36
    Лонгстафф
    39
    Гимарайнс
    28
    Уиллок
    10
    Гордон
    23
    Мерфи
    14
    Исак
    3-3-2-2
    1
    Са
    15
    Доусон
    23
    Килман
    24
    Тоти
    22
    Семеду
    5
    Лемина
    3
    Айт Нури
    20
    Дойл
    11
    Беллегард
    21
    Сарабия
    7
    Нету
    2
    Триппьер
    21
    Ливраменто
    21
    Ливраменто
    2
    Триппьер
    14
    Исак
    15
    Барнс
    15
    Барнс
    14
    Исак
    28
    Уиллок
    67
    Майли
    67
    Майли
    28
    Уиллок
    10
    Гордон
    32
    Андерсон
    32
    Андерсон
    10
    Гордон
    23
    Мерфи
    24
    Альмирон
    24
    Альмирон
    23
    Мерфи
    1
    Са
    25
    Бентли
    25
    Бентли
    1
    Са
    24
    Тоти
    17
    Буэно
    17
    Буэно
    24
    Тоти
    11
    Беллегард
    62
    Чирева
    62
    Чирева
    11
    Беллегард
    5
    Лемина
    6
    Траоре
    6
    Траоре
    5
    Лемина
    7
    Нету
    63
    Фрейзер
    63
    Фрейзер
    7
    Нету
    Остались в запасе
    Ньюкасл
    Вулверхэмптон
    18
    Лорис Кариус
    ВР
    6
    Джамал Ласселлс
    ЦЗ
    17
    Эмиль Крафт
    ПЗ
    20
    Льюис Холл
    ЦП
    Главный тренер
    Эдди Хау
    61
    Wesley Okoduwa
    ЦЗ
    4
    Сантьяго Буэно
    ЦЗ
    2
    Мэтт Доэрти
    ПЗ
    14
    Pascal Noha Lemina
    ЦФ
    Главный тренер
    Гэри О'Нил
    Остались в запасе
    18
    Лорис Кариус
    ВР
    6
    Джамал Ласселлс
    ЦЗ
    17
    Эмиль Крафт
    ПЗ
    20
    Льюис Холл
    ЦП
    Остались в запасе
    61
    Wesley Okoduwa
    ЦЗ
    4
    Сантьяго Буэно
    ЦЗ
    2
    Мэтт Доэрти
    ПЗ
    14
    Pascal Noha Lemina
    ЦФ
    Главный тренер
    Эдди Хау
    Главный тренер
    Гэри О'Нил
    Статистика матча Ньюкасл - Вулверхэмптон
    1
    Всего ударов по воротам
    14
    12
    Удары в створ
    7
    3
    Владение мячом %
    45
    55
    Желтые карточки
    0
    1
    Угловые удары
    3
    5
    Нарушения
    8
    11
    Офсайды
    0
    2
    Количество передач
    447
    550
    Сейвы
    3
    3
    Точность передач %
    79
    84
    Удары мимо ворот
    4
    6
    Блокированные удары
    3
    3
    Удары из пределов штрафной
    8
    8
    Удары из-за пределов штрафной
    6
    4
    xG (ожидаемые голы)
    2.37
    0.69
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Вулверхэмптона», 27-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл»– «Вулверхэмптон»

    «Ньюкасл» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2024 10:07
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