Торино
02.03.2024, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 0
Матч завершен
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Фиорентина
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
5
Адам Масина
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
(К) ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
19
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Иван Илич
ЦП
77
Карол Линетти
ЦП
16
Никола Влашич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
16
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
(К) ЛЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
5
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Риккардо Соттиль
ЛВ
9
Лукас Белтран
ЦФ
20
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
71
Михай Попа
ВР
15
Саба Сазонов
ЦЗ
20
Валентино Лазаро
ПЗ
28
Самуэле Риччи
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Урош Кабич
ПВ
79
Занос Савва
ПВ
11
Пьетро Пеллегри
ЦФ
21
Давид Окереке
ЦФ
Фиорентина
40
Томмазо Ваннукки
ВР
30
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
37
Пьетро Комуццо
ЦЗ
22
Давиде Фараони
ПЗ
2
Додо
ПЗ
38
Роландо Мандрагора
ОП
8
Максим Лопес
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
19
Джино Инфантино
ЦП
72
Антонин Барак
АП
11
Нанитамо Иконе
ПВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
3-2-2-1-2
32
Милинкович-Савич
5
Масина
4
Буонджорно
26
Джиджи
13
Родригес
19
Белланова
8
Илич
77
Линетти
16
Влашич
9
Санабрия
91
Сапата
4-2-2-2
1
Террачиано
33
Кайоде
16
Раньери
4
Миленкович
3
Бираги
5
Бонавентура
6
Артур
10
Гонсалес
7
Соттиль
20
Белотти
9
Белтран
77
Линетти
15
Сазонов
15
Сазонов
77
Линетти
8
Илич
28
Риччи
28
Риччи
8
Илич
9
Санабрия
66
Гинейтис
66
Гинейтис
9
Санабрия
91
Сапата
11
Пеллегри
11
Пеллегри
91
Сапата
16
Раньери
38
Мандрагора
38
Мандрагора
16
Раньери
6
Артур
8
Лопес
8
Лопес
6
Артур
9
Белтран
72
Барак
72
Барак
9
Белтран
7
Соттиль
11
Иконе
11
Иконе
7
Соттиль
5
Бонавентура
18
Нзола
18
Нзола
5
Бонавентура
Остались в запасе
Торино
Фиорентина
1
Лука Джемелло
ВР
71
Михай Попа
ВР
20
Валентино Лазаро
ПЗ
17
Урош Кабич
ПВ
79
Занос Савва
ПВ
21
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
40
Томмазо Ваннукки
ВР
30
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
37
Пьетро Комуццо
ЦЗ
22
Давиде Фараони
ПЗ
2
Додо
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
19
Джино Инфантино
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
71
Михай Попа
ВР
20
Валентино Лазаро
ПЗ
17
Урош Кабич
ПВ
79
Занос Савва
ПВ
21
Давид Окереке
ЦФ
Остались в запасе
40
Томмазо Ваннукки
ВР
30
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
37
Пьетро Комуццо
ЦЗ
22
Давиде Фараони
ПЗ
2
Додо
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
19
Джино Инфантино
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Торино - Фиорентина
2
2
5
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Фиорентины», 27-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта 2024, в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино»– «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».