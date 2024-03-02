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Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Реала Сосьедад», 27-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта 2024, в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья»– «Реал Сосьедад»