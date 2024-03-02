Севилья
02.03.2024, суббота, 16:00
Испания. Примера, 27 тур
Испания. Примера, 27 тур
3 : 2
Матч завершен
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Реал Сосьедад
11' Ю. Эн-Несири
13' Ю. Эн-Несири
65' С. Рамос
45+5' А. Силва (П)
90+2' Б. Мендес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Эрьян Нюланд
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Лоик Баде
ЦЗ
2
Кике Салас
ЦЗ
4
Серхио Рамос
ЦЗ
16
Хесус Навас
(К) ПЗ
24
Бубакари Сумаре
ОП
21
Оливер Торрес
ЦП
46
Аннибал Меджбри
АП
20
Исаак Ромеро
ЦФ
15
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Киран Тирни
ЛЗ
20
Хон Пачеко
ЦЗ
5
Игор Субельдия
(К) ЦЗ
42
Хон Арамбуру
ПЗ
16
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
4
Мартин Субименди
ЦП
22
Беньят Турриэнтес
ЦП
12
Арсен Захарян
АП
19
Умар Садик
ЦФ
21
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Севилья
1
Марко Дмитрович
ВР
33
Матиас Арболь
ВР
14
Танги Ньянзу
ЦЗ
39
Луло Дасилва
ЦЗ
29
Дарио Бенавидес
ПЗ
26
Хуанлу Санчес
ЦП
35
Хави Синтес
ЦП
28
Ману Буэно
ЦП
41
Станис Идумбо Мусамбо
АП
7
Сусо
ПВ
10
Алехо Велис
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
25
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
15
Урко Гонсалес
ЦЗ
18
Хамари Траоре
ПЗ
8
Микель Мерино
ЦП
28
Йон Магунаселайя
АП
29
Пабло Марин
АП
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
11
Шеральдо Бекер
ПВ
23
Брайс Мендес
ПВ
3-3-1-1-2
13
Нюланд
22
Баде
2
Салас
4
Рамос
3
Педроса
24
Сумаре
16
Навас
21
Торрес
46
Меджбри
15
Эн-Несири
20
Ромеро
4-3-1-2
1
Ремиро
42
Арамбуру
20
Пачеко
5
Субельдия
17
Тирни
16
Оласагасти
4
Субименди
22
Турриэнтес
12
Захарян
21
Силва
19
Садик
22
Баде
14
Ньянзу
14
Ньянзу
22
Баде
16
Навас
26
Санчес
26
Санчес
16
Навас
21
Торрес
28
Буэно
28
Буэно
21
Торрес
46
Меджбри
7
Сусо
7
Сусо
46
Меджбри
17
Тирни
25
Галан
25
Галан
17
Тирни
4
Субименди
15
Гонсалес
15
Гонсалес
4
Субименди
16
Оласагасти
28
Магунаселайя
28
Магунаселайя
16
Оласагасти
21
Силва
11
Бекер
11
Бекер
21
Силва
12
Захарян
23
Мендес
23
Мендес
12
Захарян
Остались в запасе
Севилья
Реал Сосьедад
1
Марко Дмитрович
ВР
33
Матиас Арболь
ВР
39
Луло Дасилва
ЦЗ
29
Дарио Бенавидес
ПЗ
35
Хави Синтес
ЦП
41
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Унаи Марреро
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
18
Хамари Траоре
ПЗ
8
Микель Мерино
ЦП
29
Пабло Марин
АП
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Марко Дмитрович
ВР
33
Матиас Арболь
ВР
39
Луло Дасилва
ЦЗ
29
Дарио Бенавидес
ПЗ
35
Хави Синтес
ЦП
41
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Алехо Велис
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
18
Хамари Траоре
ПЗ
8
Микель Мерино
ЦП
29
Пабло Марин
АП
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Севилья - Реал Сосьедад
1
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Реала Сосьедад», 27-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья»– «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».