Атлетик
29.02.2024, четверг, 23:30
Испания. Кубок, 1/2 финала
Испания. Кубок, 1/2 финала
3 : 0
Матч завершен
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Атлетико
13' И. Уильямс
42' Н. Уильямс
61' Г. Гурусета
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К) ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
24
Беньят Прадос
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
11
Нико Уильямс
ПВ
12
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
6
Коке
(К) ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
5
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Аксель Витсель
ЦП
12
Самуэль Лино
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
19
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
30
Унаи Гомес
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
23
Аду Арес
ПВ
20
Асьер Вильялибре
ЦФ
22
Рауль Гарсия
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хорациу Молдован
ВР
23
Рейнилду
ЛЗ
4
Габриэль Паулиста
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
24
Пабло Барриос
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
30
Салим Эль-Жебари
ЛВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Мемфис Депай
ЦФ
4-2-2-2
13
Агирресабала
18
де Маркос
3
Вивиан
4
Паредес
15
Леке
24
Прадос
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
11
Уильямс
9
Уильямс
12
Гурусета
3-4-2-1
13
Облак
16
Молина
22
Эрмосо
15
Савич
14
Льоренте
5
Де Пауль
20
Витсель
6
Коке
10
Корреа
12
Лино
19
Мората
12
Гурусета
5
Альварес
5
Альварес
12
Гурусета
16
Руис де Галаррета
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
30
Гомес
30
Гомес
8
Сансет
9
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
9
Уильямс
18
де Маркос
22
Гарсия
22
Гарсия
18
де Маркос
22
Эрмосо
23
Рейнилду
23
Рейнилду
22
Эрмосо
16
Молина
24
Барриос
24
Барриос
16
Молина
6
Коке
8
Ньигес
8
Ньигес
6
Коке
12
Лино
17
Рикельме
17
Рикельме
12
Лино
10
Корреа
9
Депай
9
Депай
10
Корреа
Остались в запасе
Атлетик
Атлетико
1
Унаи Симон
ВР
19
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
6
Микель Весга
ОП
10
Икер Муньяин
АП
23
Аду Арес
ПВ
20
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хорациу Молдован
ВР
4
Габриэль Паулиста
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
30
Салим Эль-Жебари
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
19
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
6
Микель Весга
ОП
10
Икер Муньяин
АП
23
Аду Арес
ПВ
20
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хорациу Молдован
ВР
4
Габриэль Паулиста
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
30
Салим Эль-Жебари
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетик - Атлетико
4
1
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
40
60
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Атлетико», 1/2 кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 февраля 2024, в 23:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».