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    • «Атлетик» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 февраля 2024

    «Атлетик» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 февраля 2024

    Атлетик
    29.02.2024, четверг, 23:30
    Испания. Кубок, 1/2 финала
    3 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Атлетико
    13' И. Уильямс
    42' Н. Уильямс
    61' Г. Гурусета
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Атлетик
    13
    Хулен Агирресабала
    ВР
    3
    Дани Вивиан
    ЦЗ
    4
    Айтор Паредес
    ЦЗ
    18
    Оскар де Маркос
    (К) ПЗ
    15
    Иньиго Леке
    ПЗ
    24
    Беньят Прадос
    ЦП
    16
    Иньиго Руис де Галаррета
    ЦП
    8
    Ойан Сансет
    АП
    11
    Нико Уильямс
    ПВ
    12
    Горка Гурусета
    ЦФ
    9
    Иньяки Уильямс
    ЦФ
    Главный тренер
    Эрнесто Вальверде
    Атлетико
    13
    Ян Облак
    ВР
    15
    Стефан Савич
    ЦЗ
    22
    Марио Эрмосо
    ЦЗ
    16
    Науэль Молина
    ПЗ
    6
    Коке
    (К) ЦП
    14
    Маркос Льоренте
    ЦП
    5
    Родриго Де Пауль
    ЦП
    20
    Аксель Витсель
    ЦП
    12
    Самуэль Лино
    ЛВ
    10
    Анхель Корреа
    ПВ
    19
    Альваро Мората
    ЦФ
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    Атлетик
    1
    Унаи Симон
    ВР
    19
    Иманол Гарсия де Альбенис
    ЛЗ
    5
    Ерай Альварес
    ЦЗ
    6
    Микель Весга
    ОП
    14
    Дани Гарсия
    ЦП
    30
    Унаи Гомес
    АП
    10
    Икер Муньяин
    АП
    7
    Алекс Беренгер
    ПВ
    23
    Аду Арес
    ПВ
    20
    Асьер Вильялибре
    ЦФ
    22
    Рауль Гарсия
    ЦФ
    Атлетико
    31
    Антонио Гомис
    ВР
    1
    Хорациу Молдован
    ВР
    23
    Рейнилду
    ЛЗ
    4
    Габриэль Паулиста
    ЦЗ
    18
    Артур Вермерен
    ОП
    24
    Пабло Барриос
    ЦП
    8
    Сауль Ньигес
    ЦП
    30
    Салим Эль-Жебари
    ЛВ
    17
    Родриго Рикельме
    ПВ
    9
    Мемфис Депай
    ЦФ
    4-2-2-2
    13
    Агирресабала
    18
    де Маркос
    3
    Вивиан
    4
    Паредес
    15
    Леке
    24
    Прадос
    16
    Руис де Галаррета
    8
    Сансет
    11
    Уильямс
    9
    Уильямс
    12
    Гурусета
    3-4-2-1
    13
    Облак
    16
    Молина
    22
    Эрмосо
    15
    Савич
    14
    Льоренте
    5
    Де Пауль
    20
    Витсель
    6
    Коке
    10
    Корреа
    12
    Лино
    19
    Мората
    12
    Гурусета
    5
    Альварес
    5
    Альварес
    12
    Гурусета
    16
    Руис де Галаррета
    14
    Дани Гарсия
    14
    Дани Гарсия
    16
    Руис де Галаррета
    8
    Сансет
    30
    Гомес
    30
    Гомес
    8
    Сансет
    9
    Уильямс
    7
    Беренгер
    7
    Беренгер
    9
    Уильямс
    18
    де Маркос
    22
    Гарсия
    22
    Гарсия
    18
    де Маркос
    22
    Эрмосо
    23
    Рейнилду
    23
    Рейнилду
    22
    Эрмосо
    16
    Молина
    24
    Барриос
    24
    Барриос
    16
    Молина
    6
    Коке
    8
    Ньигес
    8
    Ньигес
    6
    Коке
    12
    Лино
    17
    Рикельме
    17
    Рикельме
    12
    Лино
    10
    Корреа
    9
    Депай
    9
    Депай
    10
    Корреа
    Остались в запасе
    Атлетик
    Атлетико
    1
    Унаи Симон
    ВР
    19
    Иманол Гарсия де Альбенис
    ЛЗ
    6
    Микель Весга
    ОП
    10
    Икер Муньяин
    АП
    23
    Аду Арес
    ПВ
    20
    Асьер Вильялибре
    ЦФ
    Главный тренер
    Эрнесто Вальверде
    31
    Антонио Гомис
    ВР
    1
    Хорациу Молдован
    ВР
    4
    Габриэль Паулиста
    ЦЗ
    18
    Артур Вермерен
    ОП
    30
    Салим Эль-Жебари
    ЛВ
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    Остались в запасе
    1
    Унаи Симон
    ВР
    19
    Иманол Гарсия де Альбенис
    ЛЗ
    6
    Микель Весга
    ОП
    10
    Икер Муньяин
    АП
    23
    Аду Арес
    ПВ
    20
    Асьер Вильялибре
    ЦФ
    Остались в запасе
    31
    Антонио Гомис
    ВР
    1
    Хорациу Молдован
    ВР
    4
    Габриэль Паулиста
    ЦЗ
    18
    Артур Вермерен
    ОП
    30
    Салим Эль-Жебари
    ЛВ
    Главный тренер
    Эрнесто Вальверде
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    Статистика матча Атлетик - Атлетико
    4
    1
    Всего ударов по воротам
    10
    17
    Удары в створ
    7
    6
    Владение мячом %
    40
    60
    Желтые карточки
    4
    1
    Угловые удары
    3
    5
    Нарушения
    17
    8
    Офсайды
    0
    5
    Количество передач
    343
    534
    Сейвы
    6
    4
    Точность передач %
    72
    82
    Удары мимо ворот
    2
    7
    Блокированные удары
    1
    4
    Удары из пределов штрафной
    8
    11
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    6
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Атлетико», 1/2 кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 февраля 2024, в 23:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Атлетико»

    «Атлетик» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    29.02.2024 09:42
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