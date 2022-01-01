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Бельгия. Про-Лига
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Вестерло
Состав
€ 25 млн
Вестерло - состав команды
Вестерло
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Хет Кейпе
Сайт:
http://www.kvcwesterlo.be/
Тренер:
Боб Питерс
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
99
Юнгдаль Андреас
Вра
24
€ 3.5 млн
31
Oskar Annell
Вра
-
30
Koen Van Langendonck
Вра
-
40
Балог Ботонд
Защ
24
€ 2.5 млн
88
Ферраро Фабио
Защ
24
€ 1 млн
6
Нсиала Клинтон
Защ
22
€ 0.4 млн
28
Dylan Ourega
Защ
-
5
Seiji Kimura
Защ
-
4
Amando Lapage
Защ
-
6
Reno Münz
Защ
-
34
Хасполат Догукан
Пол
26
€ 5 млн
13
Сакамото Иса
Пол
23
€ 4 млн
26
Дьонг Папе
Пол
20
€ 2.5 млн
14
Сандра Сиссе
Пол
22
€ 2 млн
39
ван ден Кейбус Томас
Пол
25
€ 0.7 млн
20
Конгрив Кэмерон
Пол
22
€ 0.45 млн
8
Сидорчук Сергей
Пол
35
€ 0.25 млн
19
Фикселлес Матиас
Пол
30
€ 0.25 млн
33
Нойштедтер Роман
Пол
38
€ 0.1 млн
18
Karol Borys
Пол
-
2
Lasse Flø
Пол
-
45
Ibrahim Fofana
Пол
-
9
Бассет Норман
Нап
21
€ 1.5 млн
10
Сторм Никола
Нап
31
€ 1.2 млн
9
Eliot Bujupi
Нап
-
22
Felix Emmanuel Tsimba
Нап
-
1
Bill Lathouwers
Нап
-
47
Yang Min-hyuk
Нап
-
29
Fernand Goure
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 12, нападающих: 7
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