Турниры:
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
|27 тур
|25 февраля, суббота
|22:45
|Вестерло
|4:2
|Юнион СЖ
|26 тур
|19 февраля, воскресенье
|21:15
|Сент-Труйден
|0:1
|Вестерло
|25 тур
|11 февраля, суббота
|18:00
|Вестерло
|3:3
|Гент
|24 тур
|4 февраля, суббота
|20:15
|Эйпен
|1:1
|Вестерло
|23 тур
|28 января, суббота
|18:00
|Вестерло
|2:0
|Мехелен
|22 тур
|21 января, суббота
|18:00
|Зюлте-Варегем
|1:1
|Вестерло
|21 тур
|17 января, вторник
|22:45
|Вестерло
|2:3
|Генк
|20 тур
|13 января, пятница
|22:45
|Вестерло
|1:2
|Оуд-Хеверли
|19 тур
|7 января, суббота
|20:15
|Серкль Брюгге
|0:1
|Вестерло
|18 тур
|27 декабря, вторник
|22:00
|Вестерло
|3:3
|Антверпен
|17 тур
|12 ноября, суббота
|18:00
|Вестерло
|6:0
|Остенде
|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:00
|Юнион СЖ
|1:1
|Вестерло
|15 тур
|29 октября, суббота
|19:15
|Вестерло
|2:3
|Сент-Труйден
|14 тур
|22 октября, суббота
|17:00
|Кортрейк
|0:2
|Вестерло
|13 тур
|18 октября, вторник
|21:45
|Генк
|6:1
|Вестерло
|12 тур
|14 октября, пятница
|21:45
|Вестерло
|2:2
|Серен
|11 тур
|8 октября, суббота
|21:45
|Брюгге
|0:2
|Вестерло
|10 тур
|1 октября, суббота
|19:15
|Вестерло
|2:0
|Зюлте-Варегем
|9 тур
|17 сентября, суббота
|21:45
|Шарлеруа
|2:3
|Вестерло
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|14:30
|Вестерло
|2:1
|Андерлехт
|7 тур
|4 сентября, воскресенье
|17:00
|Антверпен
|3:0
|Вестерло
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|22:00
|Вестерло
|0:1
|Эйпен
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|22:00
|Мехелен
|5:4
|Вестерло
|4 тур
|13 августа, суббота
|17:00
|Вестерло
|4:2
|Стандард
|3 тур
|7 августа, воскресенье
|17:00
|Гент
|2:1
|Вестерло
|2 тур
|30 июля, суббота
|19:15
|Оуд-Хеверли
|2:0
|Вестерло
|1 тур
|24 июля, воскресенье
|22:00
|Вестерло
|2:0
|Серкль Брюгге