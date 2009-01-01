Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вестерло - результаты

    Город Вестерло
    Дивизион Бельгия-Второй дивизион
    Сайт http://www.kvcwesterlo.be/
    Стадион Хет Кейпе
    Тренер Боб Питерс
    Турниры:
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    27 тур
    		25 февраля, суббота 22:45 Вестерло 4:2 Юнион СЖ
    26 тур
    		19 февраля, воскресенье 21:15 Сент-Труйден 0:1 Вестерло
    25 тур
    		11 февраля, суббота 18:00 Вестерло 3:3 Гент
    24 тур
    		4 февраля, суббота 20:15 Эйпен 1:1 Вестерло
    23 тур
    		28 января, суббота 18:00 Вестерло 2:0 Мехелен
    22 тур
    		21 января, суббота 18:00 Зюлте-Варегем 1:1 Вестерло
    21 тур
    		17 января, вторник 22:45 Вестерло 2:3 Генк
    20 тур
    		13 января, пятница 22:45 Вестерло 1:2 Оуд-Хеверли
    19 тур
    		7 января, суббота 20:15 Серкль Брюгге 0:1 Вестерло
    18 тур
    		27 декабря, вторник 22:00 Вестерло 3:3 Антверпен
    17 тур
    		12 ноября, суббота 18:00 Вестерло 6:0 Остенде
    16 тур
    		6 ноября, воскресенье 18:00 Юнион СЖ 1:1 Вестерло
    15 тур
    		29 октября, суббота 19:15 Вестерло 2:3 Сент-Труйден
    14 тур
    		22 октября, суббота 17:00 Кортрейк 0:2 Вестерло
    13 тур
    		18 октября, вторник 21:45 Генк 6:1 Вестерло
    12 тур
    		14 октября, пятница 21:45 Вестерло 2:2 Серен
    11 тур
    		8 октября, суббота 21:45 Брюгге 0:2 Вестерло
    10 тур
    		1 октября, суббота 19:15 Вестерло 2:0 Зюлте-Варегем
    9 тур
    		17 сентября, суббота 21:45 Шарлеруа 2:3 Вестерло
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 14:30 Вестерло 2:1 Андерлехт
    7 тур
    		4 сентября, воскресенье 17:00 Антверпен 3:0 Вестерло
    6 тур
    		28 августа, воскресенье 22:00 Вестерло 0:1 Эйпен
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 22:00 Мехелен 5:4 Вестерло
    4 тур
    		13 августа, суббота 17:00 Вестерло 4:2 Стандард
    3 тур
    		7 августа, воскресенье 17:00 Гент 2:1 Вестерло
    2 тур
    		30 июля, суббота 19:15 Оуд-Хеверли 2:0 Вестерло
    1 тур
    		24 июля, воскресенье 22:00 Вестерло 2:0 Серкль Брюгге
    • Читайте нас: 
    11