Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
4
5
6
7
8
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
6
4
2
21
14
7
22
12
7
0
5
17
15
2
21
11
5
5
1
20
10
10
20
12
5
4
3
21
17
4
19
12
5
3
4
20
17
3
18
12
5
2
5
22
21
1
17
12
4
4
4
20
17
3
16
11
3
4
4
14
17
-3
13
12
4
1
7
16
22
-6
13
12
2
6
4
12
14
-2
12
12
3
3
6
16
25
-9
12
12
3
2
7
13
23
-10
11
Команда
2
3
4
6
7
9
10
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
15
5
10
13
7
4
1
2
13
8
5
13
6
4
1
1
12
7
5
13
6
3
1
2
14
10
4
10
5
2
3
0
10
3
7
9
6
3
0
3
10
8
2
9
6
2
2
2
11
8
3
8
5
2
2
1
6
5
1
8
6
2
2
2
9
9
0
8
6
2
2
2
7
8
-1
8
6
2
0
4
9
12
-3
6
6
0
4
2
5
8
-3
4
Команда
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
8
3
5
15
6
3
2
1
12
8
4
11
6
3
2
1
10
7
3
11
5
2
3
0
8
6
2
9
6
2
2
2
7
6
1
8
6
2
2
2
9
9
0
8
6
2
1
3
8
11
-3
7
6
1
2
3
8
10
-2
5
5
1
2
2
7
9
-2
5
7
1
0
6
7
18
-11
3
6
0
3
3
6
17
-11
3
6
0
0
6
1
17
-16
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире