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Венгрия. Национальный чемпионат
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Уйпешт
Результаты
€ 8 млн
Уйпешт - результаты матчей
Будапешт
Венгрия. Национальный чемпионат
Стадион:
Шуша Ференц
Сайт:
http://www.ujpestfc.hu/
Тренер:
Небойша Вигневич
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Расписание
Таблица
Венгрия. Национальный чемпионат. 2025/2026
Венгрия. Национальный чемпионат. 2024/2025
Венгрия. Национальный чемпионат. 2023/2024
Лига конференций. 2021/2022
Лига Европы. 2018/2019
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
16.05 | 18:15
Дебрецен
2 : 1
Уйпешт
03.05 | 17:00
Уйпешт
0 : 5
Ференцварош
25.04 | 18:00
Академия Пушкаша
2 : 0
Уйпешт
17.04 | 21:00
Уйпешт
7 : 2
Ньиредьхаза
11.04 | 16:15
Казинцбарцика
0 : 3
Уйпешт
04.04 | 20:30
Уйпешт
2 : 2
МТК
21.03 | 18:30
Залаэгерсег
2 : 0
Уйпешт
14.03 | 16:30
Уйпешт
2 : 1
Кишварда
07.03 | 21:30
Уйпешт
0 : 0
Пакш
28.02 | 21:30
Дьер
2 : 1
Уйпешт
21.02 | 20:30
Уйпешт
2 : 1
Дьошдьер
13.02 | 22:00
Уйпешт
2 : 1
Дебрецен
07.02 | 19:00
Ференцварош
3 : 0
Уйпешт
31.01 | 20:30
Уйпешт
0 : 1
Академия Пушкаша
24.01 | 14:30
Ньиредьхаза
1 : 1
Уйпешт
21.12 | 17:00
Уйпешт
2 : 1
Казинцбарцика
13.12 | 21:00
МТК
3 : 4
Уйпешт
07.12 | 21:30
Уйпешт
0 : 2
Залаэгерсег
30.11 | 15:45
Кишварда
3 : 0
Уйпешт
23.11 | 18:00
Пакш
1 : 3
Уйпешт
08.11 | 14:45
Уйпешт
0 : 3
Дьер
02.11 | 17:30
Дьошдьер
1 : 3
Уйпешт
26.10 | 17:00
Дебрецен
5 : 2
Уйпешт
19.10 | 19:00
Уйпешт
1 : 1
Ференцварош
04.10 | 18:00
Академия Пушкаша
0 : 0
Уйпешт
26.09 | 21:00
Уйпешт
2 : 2
Ньиредьхаза
20.09 | 19:00
Казинцбарцика
2 : 0
Уйпешт
30.08 | 20:30
Уйпешт
1 : 2
МТК
23.08 | 18:45
Залаэгерсег
1 : 4
Уйпешт
15.08 | 21:15
Уйпешт
0 : 1
Кишварда
10.08 | 21:00
Уйпешт
1 : 2
Пакш
03.08 | 21:00
Дьер
1 : 1
Уйпешт
25.07 | 21:00
Уйпешт
3 : 1
Дьошдьер
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