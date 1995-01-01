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    Уйпешт - расписание

    Город Будапешт
    Дивизион Венгрия-ОТП Банк Лига
    Сайт www.ujpestfc.hu/
    Стадион Шуша Ференц
    Тренер Небойша Вигневич
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    3 тур 12 августа, суббота 19:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    4 тур 19 августа, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    5 тур 26 августа, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    6 тур 2 сентября, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    7 тур 23 сентября, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    8 тур 30 сентября, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    9 тур 7 октября, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    10 тур 21 октября, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    11 тур 28 октября, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    12 тур 4 ноября, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    13 тур 11 ноября, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    14 тур 25 ноября, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    15 тур 2 декабря, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    16 тур 9 декабря, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    17 тур 16 декабря, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    18 тур 3 февраля, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    19 тур 10 февраля, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    20 тур 17 февраля, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    21 тур 24 февраля, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    22 тур 2 марта, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    23 тур 9 марта, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    24 тур 16 марта, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    25 тур 30 марта, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    26 тур 6 апреля, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    27 тур 13 апреля, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    28 тур 20 апреля, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    29 тур 27 апреля, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    30 тур 4 мая, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    31 тур 11 мая, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    32 тур 18 мая, суббота 00:00
    Венгрия. Национальный чемпионат (2023/2024)
    33 тур 25 мая, суббота 00:00
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