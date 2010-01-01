Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
18
4
4
57
29
28
58
26
13
7
6
39
21
18
46
26
14
4
8
53
37
16
46
26
12
4
10
48
37
11
40
26
11
5
10
39
37
2
38
26
10
7
9
40
34
6
37
26
9
9
8
30
33
-3
36
25
10
5
10
38
35
3
35
26
10
5
11
28
30
-2
35
26
8
10
8
39
42
-3
34
26
9
5
12
30
37
-7
32
25
8
7
10
32
40
-8
31
26
7
9
10
28
35
-7
30
26
7
6
13
27
38
-11
27
26
6
6
14
35
50
-15
24
26
6
5
15
18
46
-28
23
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
2
2
34
11
23
29
13
8
4
1
25
10
15
28
13
7
4
2
27
14
13
25
13
8
1
4
27
15
12
25
13
7
3
3
31
17
14
24
14
6
4
4
18
14
4
22
12
6
3
3
19
11
8
21
13
5
5
3
20
14
6
20
13
6
2
5
20
18
2
20
13
5
4
4
22
19
3
19
13
5
4
4
17
17
0
19
13
5
4
4
21
22
-1
19
13
6
1
6
13
15
-2
19
13
5
3
5
20
16
4
18
13
4
4
5
16
17
-1
16
12
5
1
6
8
13
-5
16
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
2
2
23
18
5
29
13
7
1
5
22
20
2
22
13
6
3
4
24
17
7
21
13
5
3
5
14
11
3
18
13
4
5
4
13
16
-3
17
13
4
3
6
21
22
-1
15
13
3
6
4
17
23
-6
15
13
4
2
7
19
24
-5
14
13
3
4
6
17
22
-5
13
12
4
1
7
10
16
-6
13
13
4
1
8
12
23
-11
13
12
3
3
6
11
18
-7
12
13
2
4
7
8
21
-13
10
13
2
3
8
7
22
-15
9
14
1
4
9
10
33
-23
7
13
0
4
9
15
32
-17
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире