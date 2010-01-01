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    Универсидад де Чили - результаты

    Город Сантьяго
    Дивизион Чили-Примера
    Сайт http://www.udechile.cl/
    Турниры:
    Кубок Либертадорес 2015, группа 4
    Групповой этап, 6 тур
    		22 апреля, среда 23:30 Эмелек 2:0 Универсидад де Чили
    Групповой этап, 5 тур
    		17 апреля, пятница 04:00 Универсидад де Чили 0:4 Интернасьонал
    Групповой этап, 4 тур
    		18 марта, среда 04:15 Стронгест 5:3 Универсидад де Чили
    Групповой этап, 3 тур
    		6 марта, пятница 03:30 Универсидад де Чили 3:1 Стронгест
    Групповой этап, 2 тур
    		27 февраля, пятница 02:15 Интернасьонал 3:1 Универсидад де Чили
    Групповой этап, 1 тур
    		18 февраля, среда 01:15 Универсидад де Чили 0:1 Эмелек
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