Турниры:
Кубок Либертадорес 2015, группа 4
|Групповой этап, 6 тур
|22 апреля, среда
|23:30
|Эмелек
|2:0
|Универсидад де Чили
|Групповой этап, 5 тур
|17 апреля, пятница
|04:00
|Универсидад де Чили
|0:4
|Интернасьонал
|Групповой этап, 4 тур
|18 марта, среда
|04:15
|Стронгест
|5:3
|Универсидад де Чили
|Групповой этап, 3 тур
|6 марта, пятница
|03:30
|Универсидад де Чили
|3:1
|Стронгест
|Групповой этап, 2 тур
|27 февраля, пятница
|02:15
|Интернасьонал
|3:1
|Универсидад де Чили
|Групповой этап, 1 тур
|18 февраля, среда
|01:15
|Универсидад де Чили
|0:1
|Эмелек