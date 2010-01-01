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Чили. Примера
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Универсидад де Чили
Результаты
€ 8,83 млн
Универсидад де Чили - результаты матчей
Сантьяго
Чили. Примера
Стадион:
Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос
Сайт:
http://www.udechile.cl/
Тренер:
Густаво Альварес
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Копа Судамерикана. 2026
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Чили. Примера. 2024
Кубок Либертадорес. Групповой этап 2015
Кубок Либертадорес. 2014
Кубок Либертадорес. групповой раунд 2011
Южноамериканский Кубок. Первая стадия 2010
Кубок Либертадорес. 2010
01.11 | 18:30
Универсидад Католика
1 : 0
Универсидад де Чили
27.10 | 00:00
Универсидад де Чили
4 : 1
Эвертон Винья-дель-Мар
12.10 | 23:00
Универсидад де Чили
0 : 0
Ньюбленсе
13.09 | 21:00
Депортес Ла Серена
0 : 3
Универсидад де Чили
06.09 | 03:00
Универсидад де Чили
4 : 2
Кокимбо Унидо
30.08 | 22:00
Универсидад де Консепсьон
2 : 1
Универсидад де Чили
23.08 | 22:00
Универсидад де Чили
1 : 2
Коло-Коло
16.08 | 00:30
Депортес Лимаче
1 : 3
Универсидад де Чили
10.08 | 03:00
Универсидад де Чили
2 : 1
Палестино
03.08 | 00:30
Универсидад де Чили
2 : 0
Уачипато
27.07 | 00:30
Аудакс Итальяно
1 : 2
Универсидад де Чили
19.06 | 03:00
Универсидад де Чили
2 : 0
О'Хиггинс
14.06 | 22:00
Унион Ла Калера
2 : 2
Универсидад де Чили
31.05 | 00:30
Универсидад де Чили
2 : 1
Депортес Консепсьон
17.05 | 22:00
Кобресаль
1 : 0
Универсидад де Чили
26.04 | 01:00
Универсидад де Чили
1 : 0
Универсидад Католика
19.04 | 00:30
Эвертон Винья-дель-Мар
0 : 0
Универсидад де Чили
13.04 | 00:30
Ньюбленсе
1 : 0
Универсидад де Чили
06.04 | 01:00
Универсидад де Чили
4 : 0
Депортес Ла Серена
15.03 | 00:00
Кокимбо Унидо
0 : 1
Универсидад де Чили
10.03 | 02:00
Универсидад де Чили
1 : 1
Универсидад де Консепсьон
02.03 | 00:00
Коло-Коло
0 : 1
Универсидад де Чили
23.02 | 02:30
Универсидад де Чили
2 : 2
Депортес Лимаче
14.02 | 02:30
Палестино
0 : 0
Универсидад де Чили
08.02 | 18:00
Уачипато
2 : 1
Универсидад де Чили
31.01 | 02:00
Универсидад де Чили
0 : 0
Аудакс Итальяно
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