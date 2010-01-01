Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
24
12
9
3
39
24
15
45
24
12
9
3
31
18
13
45
24
12
5
7
38
28
10
41
24
11
7
6
39
31
8
40
24
10
6
8
30
23
7
36
24
10
4
10
26
28
-2
34
24
9
6
9
27
22
5
33
24
8
8
8
28
24
4
32
24
9
4
11
39
38
1
31
24
4
10
10
25
32
-7
22
24
4
5
15
19
45
-26
17
24
3
7
14
19
47
-28
16
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
8
1
4
22
12
10
25
12
7
3
2
18
9
9
24
12
6
5
1
21
14
7
23
12
6
5
1
12
6
6
23
12
7
2
3
20
15
5
23
12
6
3
3
19
11
8
21
12
6
3
3
19
11
8
21
12
6
3
3
22
18
4
21
12
6
2
4
13
11
2
20
12
3
5
4
15
17
-2
14
11
3
4
4
15
13
2
13
12
3
4
5
10
17
-7
13
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
6
4
2
18
10
8
22
12
6
4
2
19
12
7
22
12
5
4
3
17
13
4
19
12
5
3
4
18
13
5
18
12
4
3
5
11
12
-1
15
12
4
2
6
13
17
-4
14
12
3
3
6
8
11
-3
12
13
1
6
6
10
19
-9
9
12
1
5
6
10
15
-5
8
11
1
3
7
17
26
-9
6
12
1
1
10
9
28
-19
4
12
0
2
10
4
30
-26
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире