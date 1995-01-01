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    ТПС - результаты

    Город Турку
    Дивизион Финляндия-Вейккауслига
    Турниры:
    Лига Европы (2013/2014), ответный матч
    Квалификация, 1 раунд
    ответный матч    		 9 июля, вторник 20:00 ТПС 2:1 Женесс
    Лига Европы (2013/2014), первый матч
    Квалификация, 1 раунд
    первый матч    		 4 июля, четверг 20:00 Женесс 2:0 ТПС
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