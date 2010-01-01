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Финляндия. Вейккауслига
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ТПС
Результаты
€ 450 тыс
ТПС - результаты матчей
Турку
Финляндия. Вейккауслига
Стадион:
Веритас
Сайт:
http://fc.tps.fi/
Тренер:
Иван Пиньоль
Состав
Результаты
Расписание
Таблица
Финляндия. Вейккауслига. 2026
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Лига Европы. 2010/2011
12.09 | 17:00
Мариехамн
1 : 0
ТПС
08.09 | 18:00
ТПС
0 : 0
СИК
31.08 | 19:00
Гнистан
1 : 1
ТПС
23.08 | 18:00
ТПС
0 : 0
Интер
14.08 | 18:00
ВПС
1 : 3
ТПС
09.08 | 15:00
КуПС
1 : 1
ТПС
01.08 | 15:00
ТПС
3 : 0
Мариехамн
26.07 | 17:00
ХИК
1 : 0
ТПС
20.07 | 18:00
ТПС
1 : 3
Ильвес
11.07 | 17:00
ТПС
3 : 0
Оулу
04.07 | 17:00
СИК
3 : 1
ТПС
27.06 | 19:00
ТПС
3 : 2
Яро
23.06 | 18:00
Лахти
0 : 0
ТПС
17.06 | 18:00
ТПС
1 : 2
КуПС
13.06 | 15:00
Ильвес
1 : 0
ТПС
30.05 | 17:00
ТПС
1 : 0
ВПС
23.05 | 14:00
Интер
2 : 1
ТПС
16.05 | 19:00
Оулу
1 : 0
ТПС
08.05 | 18:00
ТПС
1 : 0
ХИК
02.05 | 17:00
Яро
2 : 2
ТПС
24.04 | 18:00
ТПС
1 : 1
Гнистан
18.04 | 17:00
ТПС
2 : 0
СИК
10.04 | 18:00
ТПС
2 : 1
Лахти
04.04 | 17:00
Мариехамн
1 : 1
ТПС
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