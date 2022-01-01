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Испания. Сегунда
Команды
Тенерифе
Состав
€ 3,20 млн
Тенерифе - состав команды
Санта-Крус-де-Тенерифе
Испания. Сегунда
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
Сайт:
http://www.clubdeportivotenerife.es
Тренер:
Рауль Агне
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Мартин Дани
Вра
28
€ 0.6 млн
5
Морено Хорхе
Защ
25
€ 0.5 млн
27
Neal Viereck
Защ
-
12
Anthony Landázuri
Защ
-
19
César Álvarez
Защ
-
32
Guillem Trilla
Защ
-
6
Хуанхо
Пол
26
€ 0.3 млн
11
Меса Майкель
Пол
35
-
5
Josep Calavera
Пол
-
7
Martin Pečar
Пол
-
20
Mauro Pittón
Пол
-
3
Roko Jureskin
Пол
-
23
Anes Krdžalić
Пол
-
8
Víctor Moreno
Пол
-
22
Ранос Грант-Леон
Нап
23
€ 0.6 млн
14
Валентин Жерард
Нап
33
€ 0.55 млн
24
Чапела Иван
Нап
27
€ 0.5 млн
18
Гальего Энрик
Нап
40
€ 0.1 млн
21
Матеу Марк
Нап
36
€ 0.05 млн
20
Alassán Gutiérrez
Нап
-
11
Noel Lopez
Нап
-
9
Jesús de Miguel
Нап
-
17
Christian Gomis
Нап
-
2
David Rodríguez Ramos
Нап
-
4
José León
Нап
-
29
Daniel Fernández
Нап
-
28
Francisco Sabina
Нап
-
17
Mahamadou Balde
Нап
-
10
I. Gil
Нап
-
26
Babacar Diocou
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 1, защитников: 5, полузащитников: 8, нападающих: 16
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